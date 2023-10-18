Что такое КПП Рафах, чем он так важен для сектора Газа и почему его не открывают?

Палестинцы из сектора Газа с конца прошлой недели ждут у погранперехода Рафах на границе с Египтом в надежде уйти от ожидаемой наземной операции израильской армии против ХАМАС.
Американские СМИ сообщили, что он будет открыт для выезда из Газы лиц с двойным гражданством и для пропуска в обратном направлении гуманитарной помощи, но до сих пор так и неясно, когда это произойдет.
С прошлой субботы регулярно распространяются сообщения, что пункт пропуска может быть открыт на непродолжительное время в любой момент, иностранцев и обладателей двойного гражданства в Газе призывают быть наготове.
Однако по состоянию на вечер вторника, 17 октября, он все еще оставался закрытым.
Что из себя представляет переход Рафах?
Это самый южный пункт выезда из сектора Газа, граничащий с принадлежащим Египту Синайским полуостровом.
КПП Рафах – единственный погранпереход в Газе, который не контролируется Израилем. Его охрану и режим пропуска осуществляют египетские пограничники с одной стороны и силы ХАМАС - с другой.
Кроме него существует еще только два перехода из сектора Газа: пешеходный КПП Эрез на границе с Израилем на севере и КПП Керем Шалом – на пересечении границ Израиля, Газы и Египта, для грузового транспорта.
Оба они сейчас закрыты.
В чем текущая важность перехода Рафах?
7 октября боевики радикальной палестинской группировки ХАМАС, которая управляет Газой, атаковали контрольно-пропускной пункт Эрез на севере анклава в рамках беспрецедентного террористического нападения на юг Израиля, в результате которого погибло более 1300 человек.
Вскоре после этого Израиль объявил, что Эрез будет оставаться закрытым до дальнейшего уведомления, оставив КПП Рафах единственным путем, по которому можно попасть в Газу или из нее уехать.
Рафах также стал единственным местом, через которое в Газу может поступать гуманитарная помощь.
На прошлой неделе МИД Египта заявил, что направляет международные рейсы с гуманитарной помощью для сектора Газа в аэропорт Эль-Ариш на севере Синая, откуда товары будут доставляться в Газу автомобильным транспортом. Сейчас на египетской стороне КПП припаркованы десятки грузовиков с топливом и гуманитарными грузами в ожидании разрешения въехать в сектор.
Что происходит на КПП?
С самого начала военных действий после нападения ХАМАС на Израиль о ситуации на переходе Рафах поступала противоречивая информация. До недавнего времени контроль над пропуском людей и товаров осуществляли власти Египта и ХАМАС, но начавшиеся авиаудары Израиля нарушили устоявшуюся процедуру.
Египетские СМИ сообщили, что переход был закрыт после трех израильских ударов в окрестностях КПП 9 и 10 октября, в результате которых, по их словам, были раненые и на египетской, и на палестинской стороне границы.
12 октября правительство Египта обратилось к Израилю с просьбой прекратить авиаудары вблизи КПП Рафах, чтобы он мог служить «дорогой жизни» для жителей Газы, и дало понять, что не откроет проход, пока не получит со стороны Израиля гарантий безопасности для своего персонала.
В переговорах принимают участие и западные страны, пытаясь добиться открытия КПП для иностранных граждан, оказавшихся в секторе Газа в начале военных действий, и для тех, у кого есть двойное гражданство.
Они также надеются открыть переход для поступления в сектор гуманитарной помощи.
Власти Египта настойчиво заявляют, что в случае открытия КПП Рафах покинуть сектор смогут только обладатели иностранных паспортов, опасаясь проникновения в страну радикалов из ХАМАС (дочерней структуры египетской исламистской организации «Братья-мусульмане», с которой власти страны вели тяжелую борьбу последние годы).
В то же время Израиль опасается, что под прикрытием гуманитарных грузов в Газу могут быть ввезены оружие и боеприпасы для боевиков.
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его американский коллега Энтони Блинкен заявили, что вместе с Израилем, Египтом и другими ведущими политическими силами в регионе работают над открытием перехода.
На прошлой неделе представитель госдепартамента США заявил, что американским гражданам следует добраться до КПП Рафах, потому что, даже если переход откроется, это может произойти безо всякого предупреждения и только на ограниченное время.
Услышав это сообщение, многие жители Газы направились к переходу Рафах в надежде, что их тоже пропустят.
В понедельник у него собрались толпы людей после сообщений о том, что Рафах могут ненадолго открыть после соглашения о прекращении огня, но они были быстро опровергнуты и Израилем, и ХАМАС.
Почему Рафах не открывают?
Израиль не хочет, чтобы боевики ХАМАС могли выбраться из Газы, и настаивает, чтобы все грузовики, въезжающие в сектор, тщательно проверялись на наличие вооружений.
Египет же, хотя и готов обсуждать с другими государствами пропуск людей с иностранными паспортами, или двойным гражданством, явно не заинтересован в массовом исходе палестинцев, которые могут остаться на его территории на постоянной основе, поэтому вряд откроет границу для всех желающих.
При этом, учитывая непрекращающиеся проблемы с исламистскими группировками, аффилированными с «Аль-Каидой» и закрепившимися на Синайском полуострове, Каир точно опасается проникновения в страну еще и палестинских боевиков.
Кто и как пользовался переходом Рафах?
Даже в довоенные времена покинуть сектор Газа через переход Рафах было не так просто.
Желающие воспользоваться им палестинцы должны были подать заявку в МВД Газы (как и все органы власти в анклаве, контролируется ХАМАС) за две-четыре недели до предполагаемого срока поездки, а также получить одобрение Египта, причем их просьба могла быть отклонена и палестинскими, и египетскими властями без объяснения причин.
По данным ООН, в августе 2023 года власти Египта выдали 19608 разрешений на въезд в страну из Газы, 314 человек получили отказ.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению Государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.