Что такое КПП Рафах, чем он так важен для сектора Газа и почему его не открывают?

12 октября правительство Египта обратилось к Израилю с просьбой прекратить авиаудары вблизи КПП Рафах, чтобы он мог служить «дорогой жизни» для жителей Газы, и дало понять, что не откроет проход, пока не получит со стороны Израиля гарантий безопасности для своего персонала.

В переговорах принимают участие и западные страны, пытаясь добиться открытия КПП для иностранных граждан, оказавшихся в секторе Газа в начале военных действий, и для тех, у кого есть двойное гражданство.

Они также надеются открыть переход для поступления в сектор гуманитарной помощи.

Власти Египта настойчиво заявляют, что в случае открытия КПП Рафах покинуть сектор смогут только обладатели иностранных паспортов, опасаясь проникновения в страну радикалов из ХАМАС (дочерней структуры египетской исламистской организации «Братья-мусульмане», с которой власти страны вели тяжелую борьбу последние годы).

В то же время Израиль опасается, что под прикрытием гуманитарных грузов в Газу могут быть ввезены оружие и боеприпасы для боевиков.

Фото: BBC

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Фото: BBC