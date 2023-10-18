В Мердзене пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Возможно, во время уличных гонок

В память о мужчине на зеленом лугу в Мердзене были возложены красные цветы. Он скончался на месте происшествия.

28-летний водитель Volkswagen Golf находился под воздействием 2,3 промилле алкоголя. Инцидент произошел днем.

Есть версия, что трагедия случилась во время нелегальных уличных гонок, или так называемого "драг-рейсинга".

Сотрудники полиции проверяют всю информацию. Водитель может получить серьезное наказание - закон предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением водительских прав на срок от пяти до десяти лет.