Фото ⟩ Экоактивисты спустили шины внедорожников в Гризинькалнсе. Это была "акция протеста"

Утро вторника, 18 октября, началось для многих жителей Гризинькалнса весьма неприятно. Автомобили ждали хозяев со спущенными колесами и листовкой на лобовом стекле от экологических активистов, которая была написана на латышском языке. Оказывается, такие протесты являются частью международной "активистской" сети.
Жительница Гризинькалнса Ивета Ранцане опубликовала в Facebook фотографию листовки, которую оставили активисты, с описанием ситуации.
"Сегодня в Гризинькалнсе, на улице Яня Асара, действовали подозрительные "экологические активисты" с весьма сомнительным знанием латышского языка. На нескольких машинах спустили шины, а на стекле оставили следующее письмо".
Женщина также призывает жителей улицы Авоту и Гризинькалнса быть осторожными. Владельцы поврежденных автомобилей обратились в полицию.
В комментариях другие пользователи указали, что у автомобилей, припаркованных на улице Артилерияс, также спущены шины.
Листовки подписаны организацией The Tyre Extiguishers и содержат ссылку на сайт активистов.
При посещении этого сайта сразу ясна цель международной сети независимых активистов: "Мы спускаем шины. Мы - люди из разных слоев общества, преследующие одну цель: сделать невозможным сохранение огромных и загрязняющих окружающую среду полноприводных автомобилей в городских районах по всему миру. Мы выступаем против изменения климата, загрязнения воздуха и небезопасного вождения".
На сайте также описан вид протеста активистов, который совпадает с тем, что произошло в Гризинькалнсе.
"Наша тактика проста: спустить шины этих массивных, ненужных транспортных средств, доставляющих неудобства автовладельцам.
Снова и снова спускать шины и поощрять других делать то же самое. Небольшое неудобство, связанное со спущенной шиной, превратится в огромное препятствие для продолжения перемещения по нашим улицам на гигантских убийцах".
Активисты также рассказывают, почему они начали самостоятельно бороться с угрозами, исходящими от внедорожников: "Мы действуем, потому что правительства и политики не смогли защитить нас от этих огромных транспортных средств. Все ненавидят эти машины, кроме людей, которые ими управляют".
В конце описания акции протеста говорится, что у этого движения нет лидера и присоединиться к нему может любой человек.
На сайте также в отдельном разделе объясняется, почему активисты-экологи выступают против внедорожников и машин типа 4х4. Для этого есть четыре основные причины: внедорожники - это климатическая катастрофа, внедорожники загрязняют воздух, внедорожники опасны и внедорожники не нужны.
Сеть активистов делится своими последними действиями в своем аккаунте в Telegram. Латвия также упоминается в последней публикации:
"Более 200 шин внедорожников спущены в четырех странах. Когда внедорожник останавливается, выбросы уменьшаются.
В Германии, Бельгии, Чехии, Латвии спустили шины внедорожников.
Первая акция в Латвии - нашей 20-й стране с активистами.
Новое исследование показывает серьезное влияние внедорожников на климат".
Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы узнать подробности происшествия в Гризинькалнсе.
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