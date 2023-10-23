Дайнис Казакевич - тренер, у которого нет кресла. И результатов

В последнее время сборную Латвии по футболу не пинал только ленивый. Я хоть и ленивый, но тоже решил не упускать эту возможность.
Если раньше результаты сборной Латвии просто оставляли желать лучшего, то в 2023 году латвийским футболистам изрядно "насолили" представители других видов спорта.
В начале наши хоккеисты взяли и вернулись с чемпионата мира с бронзовыми медалями. При чём сделали это грандиозно - пролетели на самолёте над всей Ригой, а затем прибыли к Памятнику Свободы, где их овациями встретили десятки тысяч болельщиков.
В начале сентября примерно тоже самое проделали латвийские баскетболисты, которые вернулись с дебютного чемпионата мира, заняв там высокое 5-е место.
Казалось бы, при чём тут хоккей и баскетбол, если мы говорим о футболе? Всё потому, что в то время как Шилов, Даугавиньш, братья Бертансы и Жагарс вытирали слёзы счастья в центре столицы, латвийские футбольные болельщики плакали, глядя на рейтинг FIFA, в котором наша футбольная сборная барахтается в районе 140-го места между Соломоновыми Островами и Руандой.
Всё познаётся в сравнении.
И если к рейтингу FIFA у многих есть вопросы, дескать он не отражает реальное положение дел, то можно взглянуть и на другую статистику сборной Латвии по футболу.
Начнём с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, которым наша сборная занята весь этот год. До конца отбора осталась лишь одна игра, но уже сейчас можно сказать, что подопечные Дайниса Казакевича не смогут подняться с последнего места в группе, даже обыграв у себя дома Хорватию, матч против которой состоится на рижском "Сконто" в День независимости Латвии.
Семь матчей, одна победа, 5 забитых и 17 пропущенных мячей. Такой баланс у сборной Латвии на данный момент.
Кстати, та самая единственная победа над Арменией 12 октября стала не только первой для нашей команды в отборе на Евро-2024, но и первой в этом календарном году. Если быть точным, то до этого латвийские футболисты побеждали в ноябре 2022 года - сборную Эстонии (по пенальти, в Кубке Балтии). Что касается победы в основное время, то до Армении это удавалось аж в июне 2022 года - против Молдовы.
Результаты сборной в последнее время настолько печальны, что латвийские футбольные болельщики призывали принять участие в акции протеста. Латвийская ассоциация футбольных болельщиков (LFFA) перед матчем с Арменией предложила прийти на стадион, спеть гимн, а после стартового свистка уйти на время первого тайма (45 минут), оставив сектор H совершенно пустым.
H sektora protests.— LV_futbols (@LV_futbols) October 12, 2023
Pilns vlogs par Latvijas spēli pret Armēniju sekos vēlāk Patreon (https://t.co/fiSdgxseSv). pic.twitter.com/X8OhvCGDtT
Бойкот провалился. Кто бы мог подумать, что именно в этом матче сборная Латвии одержит победу, а Дайнис Казакевич сможет хоть ненадолго заставить замолчать своих критиков. Показанное на поле тоже было достаточно качественным и уверенным, правда всего три дня спустя сборная Латвии отправилась в Турцию, где потерпела разгромное поражение - 0:4.
Да, счёт не отражает того, что происходило на поле. Да, сборная Латвии не заслуживала такого крупного поражения (до 83-й минуты счёт был 0:1 и латвийские футболисты имели все шансы сравнять и даже выйти вперёд). Тем не менее, эмоции улеглись, о матче забудут, а вот результаты и статистика останутся. А там, как я писал выше, гордиться особо нечем.
После матча с турками Дайнис Казакевич давал интервью в подтрибунке, где его спросили - снова ли его тренерское кресло в опасности? Видимо, тренеру уже порядком надоело отвечать на подобного рода вопросы и Дайнис решил отшутиться: "У меня вообще нет кресла, я стою!".
''Man vispār nav krēsla, es stāvu.'' pic.twitter.com/SfgOjV6CeU— Pa Pāris Kausiem (@PaParisKausiem) October 15, 2023
Шутка, кстати, неплохая. Уместная ли?
Сдаётся мне, что тренер должен отвечать на подобные вопросы. Даже, если тяжело. Даже, если неприятно. Подобное высокомерие выглядит как минимум странно, учитывая ситуацию, в которой оказалась сборная. В том числе и по вине главного тренера.
Безусловно нет такого, что до Казакевича результаты сборной были невероятными, а Дайнис пришёл и всё испортил. У каждого специалиста случались плохие и даже позорные результаты. Взять хотя бы предыдущего тренера сборной Славишу Стояновича, под руководством которого команда получила опыт в виде девяти проигранных матчей подряд.
Казакевич пришёл на место Стояновича и стал некой надеждой, что сборная сможет подняться со дна. Чего уж отрицать, проблески действительно были. Но сейчас, когда прошло почти 4 года со дня назначения Дайниса на этот пост, кто-то может сказать, что сборная поднялась со дна?
Ещё недавно на том же дне вместе с нами были сборные Казахстана, Молдовы и Люксембурга. Сегодня эти три сборные имеют шансы на выход на чемпионат Европы. Ниже три турнирные таблицы на случай, если вы решили, что я пошутил.
Возникает логичный вопрос, неужели убрав Дайниса, результаты сразу пойдут в гору? Далеко не факт. Эпопея со сменой тренера и возлагаемыми надеждами на новую фамилию - это любимое занятие латвийских болельщиков.
Факт в том, что если за почти 4 года, которые Дайнис находится у руля сборной, не видно прогресса, команда топчется на месте, есть проблемы с коммуницией со СМИ и с болельщиками, то нужно что-то менять.
Сам Дайнис неоднократно говорил, что никуда уходить не собирается и видит, что сборная может начать играть лучше. Критика болельщиков и неудовлетворительные результаты команды не мешают Дайнису верить в лучшее.
Единственный, кто в конце года мог бы поблагодарить Дайниса за проделанную работу и преждевременно разорвать действующий контракт - это Латвийская федерация футбола. Будет ли у ЛФФ такое желание? Есть сомнения.
🇱🇻 futbola izlase 7dien Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā piedzīvoja sagrāvi pret 🇹🇷 ar 0:4,kas ir 6. zaudējums šajā ciklā,kurā gūta tikai 1 uzvara.Atkal aktualizējis jautājumus par galvenā trenera Daiņa Kazakeviča turpmāku atrašanos amatā. @lasilvportals #dainisout #futbols pic.twitter.com/f6V9wCTxqf— Gatis Šļūka (@KarikaturaLv) October 17, 2023
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