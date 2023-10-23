Дайнис Казакевич - тренер, у которого нет кресла. И результатов

Безусловно нет такого, что до Казакевича результаты сборной были невероятными, а Дайнис пришёл и всё испортил. У каждого специалиста случались плохие и даже позорные результаты. Взять хотя бы предыдущего тренера сборной Славишу Стояновича, под руководством которого команда получила опыт в виде девяти проигранных матчей подряд.

Казакевич пришёл на место Стояновича и стал некой надеждой, что сборная сможет подняться со дна. Чего уж отрицать, проблески действительно были. Но сейчас, когда прошло почти 4 года со дня назначения Дайниса на этот пост, кто-то может сказать, что сборная поднялась со дна?

Ещё недавно на том же дне вместе с нами были сборные Казахстана, Молдовы и Люксембурга. Сегодня эти три сборные имеют шансы на выход на чемпионат Европы. Ниже три турнирные таблицы на случай, если вы решили, что я пошутил.

Фото: FlashScore.com

Возникает логичный вопрос, неужели убрав Дайниса, результаты сразу пойдут в гору? Далеко не факт. Эпопея со сменой тренера и возлагаемыми надеждами на новую фамилию - это любимое занятие латвийских болельщиков.

Факт в том, что если за почти 4 года, которые Дайнис находится у руля сборной, не видно прогресса, команда топчется на месте, есть проблемы с коммуницией со СМИ и с болельщиками, то нужно что-то менять.

Сам Дайнис неоднократно говорил, что никуда уходить не собирается и видит, что сборная может начать играть лучше. Критика болельщиков и неудовлетворительные результаты команды не мешают Дайнису верить в лучшее.

Единственный, кто в конце года мог бы поблагодарить Дайниса за проделанную работу и преждевременно разорвать действующий контракт - это Латвийская федерация футбола. Будет ли у ЛФФ такое желание? Есть сомнения.

🇱🇻 futbola izlase 7dien Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā piedzīvoja sagrāvi pret 🇹🇷 ar 0:4,kas ir 6. zaudējums šajā ciklā,kurā gūta tikai 1 uzvara.Atkal aktualizējis jautājumus par galvenā trenera Daiņa Kazakeviča turpmāku atrašanos amatā. @lasilvportals #dainisout #futbols pic.twitter.com/f6V9wCTxqf — Gatis Šļūka (@KarikaturaLv) October 17, 2023