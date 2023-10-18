Главное за 18 октября ⟩ Удар по больнице в секторе Газа, активисты-вандалы в Риге и запрет микропластика

В Земгальском регионе Госполиция провела обыски и задержала четырех человек по расследуемому Европейской прокуратурой (EPPO) делу о хищении одного миллиона евро, связанного с сельскохозяйственными фондами.

С необычной ситуацией столкнулась жительница Пурвциемса, в квартире которой в девятиэтажном доме без ее согласия снесли балкон. Ее соседка, решив, что конструкция находится в аварийном состоянии, пожаловалась управляющему домом. На следующий день балкон был снесен. В Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) подтвердили, что предотвратили опасную ситуацию.

Новый порядок оценки трудового стажа затронет около 65% пенсионеров, сообщил в интервью Латвийскому радио министр благосостояния Улдис Аугулис.

Уже долгое время монеты в один и два цента, которые после инкассации попадают в Банк Латвии, выпускаются обратно в оборот только в частичном объеме. Чтобы можно было изъять еще больше монет этих номиналов с рынка, необходимо и цены в магазинах формировать таким образом, чтобы без монет малых номиналов можно было обойтись.

За рубежом:

Палестинское министерство здравоохранения утверждает, что армия Израиля нанесла удар по баптистской больнице Аль-Ахли, расположенной в центральной части сектора Газа. По данным палестинских источников, погибли около 500 человек. Израильские военные заявили, что трагедия в больнице произошла из-за ракет, выпущенных палестинской группировкой "Исламский джихад".

В мусульманских странах Ближнего Востока и Северной Африки после ужара по больнице прошли протесты и объявлен траур.