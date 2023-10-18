Трагическая новость дня: удар по больнице в секторе Газа, вызвавшая резкую реакцию по всему миру. Точно сказать о том, кому принадлежит выпущенная ракета, пока невозможно. Об этом и других главных новостях уходящего дня - в итогах от RUS TVNET.
Главное за 18 октября ⟩ Удар по больнице в секторе Газа, активисты-вандалы в Риге и запрет микропластика
Новости Латвии:
Активная политическая позиция и общественная узнаваемость несет в себе определенную ответственность за принятые решения и высказанные мнения, а также означает определенные последствия. Так, экс-депутат Сейма Вячеслав Домбровский чуть не был задержан в Кыргызстане по политическим мотивам, а общественный активист Максим Шейнин регулярно подвергается словесным нападкам критиков и лишается площадки для высказываний. Оба - сегодняшние гости программы "Кто вам платит?".
Житель Адажского края Айвар был доставлен в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу и переведен в отделение кардиологии, откуда через час отправился домой. Выписанный больницей счет его шокировал.
В Евросоюзе постепенно запрещают микропластик. Какие продукты, в которых он содержится, будут запрещены к продаже уже сейчас? И как это повлияет на индустрию и потребителей?
Утро вторника началось для многих жителей Гризинькалнса весьма неприятно. Автомобили ждали хозяев со спущенными колесами и листовкой на лобовом стекле от экологических активистов, которая была написана на латышском языке. Оказывается, такие протесты являются частью международной "активистской" сети.
Бизнесмен Александр Бабенко, один из фигурантов уголовного дела об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, был доставлен в больницу с заседания суда из-за жалоб на одышку.
В Земгальском регионе Госполиция провела обыски и задержала четырех человек по расследуемому Европейской прокуратурой (EPPO) делу о хищении одного миллиона евро, связанного с сельскохозяйственными фондами.
С необычной ситуацией столкнулась жительница Пурвциемса, в квартире которой в девятиэтажном доме без ее согласия снесли балкон. Ее соседка, решив, что конструкция находится в аварийном состоянии, пожаловалась управляющему домом. На следующий день балкон был снесен. В Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) подтвердили, что предотвратили опасную ситуацию.
Новый порядок оценки трудового стажа затронет около 65% пенсионеров, сообщил в интервью Латвийскому радио министр благосостояния Улдис Аугулис.
Уже долгое время монеты в один и два цента, которые после инкассации попадают в Банк Латвии, выпускаются обратно в оборот только в частичном объеме. Чтобы можно было изъять еще больше монет этих номиналов с рынка, необходимо и цены в магазинах формировать таким образом, чтобы без монет малых номиналов можно было обойтись.
За рубежом:
Палестинское министерство здравоохранения утверждает, что армия Израиля нанесла удар по баптистской больнице Аль-Ахли, расположенной в центральной части сектора Газа. По данным палестинских источников, погибли около 500 человек. Израильские военные заявили, что трагедия в больнице произошла из-за ракет, выпущенных палестинской группировкой "Исламский джихад".
В мусульманских странах Ближнего Востока и Северной Африки после ужара по больнице прошли протесты и объявлен траур.
По итогам визита в Пекин российский президент Владимир Путин дал пресс-конференцию, в которой рассказал об итогах встречи с Си Цзиньпином, поставках ракет ATACMS Украине, ударе по больнице в секторе Газа и затронул ряд других тем.
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