"Мы делаем все, чтобы вас вернуть". Родственники взятых в заложники израильтян рассказали об отчаянном положении своих близких

Наум Эльяким и Декда Арава, Элла Эльяким, Томер Арава, Дафна Эльяким Фото: FACEBOOK

Однако мать девочек Мааян старается сохранять оптимизм. Она поговорила с Би-би-си из своего дома в Израиле.

«Оставайтесь сильными, берегите друг друга. Берегите папу — папа за вами присмотрит и о вас позаботится, — говорит она, обращаясь к своим дочерям. — Мы делаем все, чтобы вернуть вас. У нас хватит сил. Мы вас вернем».

Она рассказала, что одна из девочек любит петь, другая — танцевать и что сестры совершенно неразлучны.

Би-би-си не удалось получить доступ к записи прямой получасовой трансляции из дома Наума и Диклы, но мы видели некоторые отрывки.

Видео было снято телефоном Диклы. Видно, что вся семья сидит на скамье в своем доме. В ходе трансляции на экране появляются сообщения от потрясенных друзей и родственников.

У Наума серьезная рана на ноге, и он теряет много крови. В какой-то момент, он, хромая, отходит в сторону в сопровождении одного из боевиков после того, как у него потребовали предъявить удостоверение личности. Его партнерша и дочери явно напуганы.

Нир Дарвиш показал Би-би-си еще одну часть видео, на которой снято, как вооруженные боевики выводят 17-летнего Томера из дома, требуя, чтобы он постучал в дверь соседского дома и сказал спрятавшимся в нем людям, что опасность миновала и они могут выходить.