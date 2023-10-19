В интернете появились видео, снятые 7 октября во время нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей на юге Израиля, на которых видно, что происходило в домах взятых в заложники израильтян. Все происходящее транслировалось в прямом эфире самими нападавшими.
"Мы делаем все, чтобы вас вернуть". Родственники взятых в заложники израильтян рассказали об отчаянном положении своих близких
Со дня того нападения прошло уже более недели. Родственники захваченных в заложники, отчаянно пытаясь получить хоть какую-то информацию о своих родных и близких, используют эти видеосъемки, чтобы попытаться восстановить картину того, что произошло с их близкими. Некоторые высказывают серьезное разочарование тем, что израильские власти пока не сумели достичь никакого прогресса в поиске пропавших.
В таком положении оказался, например, Нир Дарвиш, проживающий в Британии. Его родственники, семья из пяти человек, исчезли после нападения боевиков на кибуц Нахаль Оз.
Судя по видео, Наума Ильякима, его партнершу Диклу Араву, ее 17-летнего сына Томера и двоих дочерей Наума, 15-летнюю Дафну и 8-летнюю Эллу, снимали в их собственном доме. Насколько нам известно, девочки приехали в гости к отцу, чтобы отпраздновать 70-летие кибуца.
В понедельник на этой неделе власти уведомили родственников, что Дикла и Томер убиты. Их тела были найдены за пределами кибуца.
Нир Дарвиш говорит, что на нескольких фотографиях, опубликованных ХАМАС, запечатлены Элла и Дафна, находящиеся в плену. Би-би-си не удалось независимо проверить эту информацию.
Во вторник Нир, двоюродный брат Наума, сообщил Би-би-си, что Наум, у которого на видео ранена нога, мертв. На последней фотографии видно, как боевики ведут его куда-то по пыльной дороге.
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Нир Дарвиш считает, что сейчас девочки находятся где-то в Газе и что ХАМАС держит их в каком-то туннеле.
«Они сидят [на фотографиях] на матрасе, естественного света нет, так что это стопроцентно происходит в Газе», — рассказал он Би-би-си.
Он добавил, что между прямой трансляцией того, что происходило в доме, и публикацией фотографий прошло некоторое время, позволявшее боевикам вернуться в Газу.
Нир признался, что видео с девочками разбило ему сердце.
«Я никому не пожелаю пройти через что-то подобное, особенно когда речь идет о двух маленьких девочках, — сказал он. — Особенно когда знаешь, что их ждет. Потому что они [боевики ХАМАС] явно не собираются ни давать им воду и еду, ни хорошо с ними обращаться».
Он считает, что запланированная наземная операция ЦАХАЛ является «большой ошибкой», и думает, что военные никогда заложников не найдут.
Израильские военные заявляют, что используют «все разведывательные и оперативные меры» для возвращения пленников, чье присутствие в неизвестных местах в Газе значительно осложнит любую наземную операцию.
Однако мать девочек Мааян старается сохранять оптимизм. Она поговорила с Би-би-си из своего дома в Израиле.
«Оставайтесь сильными, берегите друг друга. Берегите папу — папа за вами присмотрит и о вас позаботится, — говорит она, обращаясь к своим дочерям. — Мы делаем все, чтобы вернуть вас. У нас хватит сил. Мы вас вернем».
Она рассказала, что одна из девочек любит петь, другая — танцевать и что сестры совершенно неразлучны.
Би-би-си не удалось получить доступ к записи прямой получасовой трансляции из дома Наума и Диклы, но мы видели некоторые отрывки.
Видео было снято телефоном Диклы. Видно, что вся семья сидит на скамье в своем доме. В ходе трансляции на экране появляются сообщения от потрясенных друзей и родственников.
У Наума серьезная рана на ноге, и он теряет много крови. В какой-то момент, он, хромая, отходит в сторону в сопровождении одного из боевиков после того, как у него потребовали предъявить удостоверение личности. Его партнерша и дочери явно напуганы.
Нир Дарвиш показал Би-би-си еще одну часть видео, на которой снято, как вооруженные боевики выводят 17-летнего Томера из дома, требуя, чтобы он постучал в дверь соседского дома и сказал спрятавшимся в нем людям, что опасность миновала и они могут выходить.
Он считает, что это было сделано для того, чтобы «облегчить жизнь террористам... схватить их [соседей], убить или что-то еще».
Из дома так никто и не вышел, но Нир говорит, что позже боевики бросили в дом горящие шины, чтобы его поджечь.
Мы не знаем, что произошло с жителями этого дома, но, возможно, подобная тактика применялась боевиками ХАМАС и в других местах, где привела к гибели людей.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно здесь.
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.