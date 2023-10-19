США наложили вето на резолюцию ООН о войне между Израилем и ХАМАС

12 из 15 стран-участниц совета проголосовали за резолюцию, которую выдвинула Бразилия и переговоры о которой проходили на протяжении нескольких дней.

Россия и Великобритания воздержались. Против голосовали только США, и, так как США являются одной из пяти постоянных стран-участниц совета, голосование против означает наложение вето.

"Соединенные Штаты разочарованы тем, что в этой резолюции не было упомянуто право Израиля на самооборону",

- заявила после голосования посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

В проекте резолюции было сказано, что совет осуждает "все насилие и боевые действия против мирных жителей и все теракты".

Совет "единогласно отвергает и осуждает чудовищные террористические атаки ХАМАС и захват заложников", - говорится в проекте резолюции.

В документе все стороны призывали "полностью соблюдать все обязательства согласно международному праву".

В понедельник Совет безопасности ООН отклонил предложенную Россией резолюцию, которая осуждала эскалацию насилия на Ближнем Востоке - делегаты отказались поддерживать предложение, в котором не была конкретно осуждена палестинская группировка ХАМАС за беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября.

После отклонения российской резолюции дипломаты прогнозировали, что подготовленный Бразилией проект получит большую поддержку.