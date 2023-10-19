Резекне задолжало строителям СПА-комплекса 4,6 миллиона евро

Не заплачено за работу, сделанную в июле и в августе. Председатель правления Arčers Карлис Балгалвис утверждает, что в такую ситуацию он попал впервые за свой 20-летний трудовой опыт.

Чтобы заплатить, например, за строительные материалы, предприятию пришлось использовать свои резервы или брать в долг.

Глава отдела Резекненской думы по развитию и инвестициям Имант Мекша признал, что "сейчас самоуправлению нечего перечислить".

"Поэтому без займа из Госкассы самоуправление не сможет рассчитаться с исполнителем в полном объеме", - сказал он.

Заем запрашивается в связи с удорожанием проекта на 3,3 миллиона евро. Заложниками ситуации теперь стали субподрядчики и рабочие, среди которых есть и жители Резекне.