Резекне задолжало строителям СПА-комплекса 4,6 миллиона евро

Строительная компания Arčers не получила от попавшей в финансовые трудности Резекненской думы 4,6 миллиона евро за строительство рекреационного центра. Работы близятся к завершению, но не выплачена и половина предусмотренной договором суммы. Строительная фирма ждет, что ситуацию решит государство, которое выдаст самоуправлению заем, сообщает передача Panorāma.
Не заплачено за работу, сделанную в июле и в августе. Председатель правления Arčers Карлис Балгалвис утверждает, что в такую ситуацию он попал впервые за свой 20-летний трудовой опыт.
Чтобы заплатить, например, за строительные материалы, предприятию пришлось использовать свои резервы или брать в долг.
Глава отдела Резекненской думы по развитию и инвестициям Имант Мекша признал, что "сейчас самоуправлению нечего перечислить".
"Поэтому без займа из Госкассы самоуправление не сможет рассчитаться с исполнителем в полном объеме", - сказал он.
Заем запрашивается в связи с удорожанием проекта на 3,3 миллиона евро. Заложниками ситуации теперь стали субподрядчики и рабочие, среди которых есть и жители Резекне.
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