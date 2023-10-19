Пропалестинские демонстранты проникли в одно из зданий Конгресса США

Активисты призвали к прекращению огня в секторе Газа и отказались покидать здание, несмотря на требование полиции. Демонстрация закончилась задержаниями.
Не менее сотни протестующих в среду, 18 октября, проникли в здание Кэннона - одно из зданий Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Демонстранты призвали к прекращению огня в секторе Газа. Они отказались покинуть помещение, несмотря на требования полиции, в итоге акция протеста закончилась задержаниями.
Пропалестинскую демонстрацию провела организация "Еврейский голос за мир": ее члены называют себя евреями-антисионистами. Участники акции в здании Кэннона были одеты в футболки с надписями "Не от нашего имени" и "Евреи требуют прекратить огонь сейчас". Конгрессмен от партии республиканцев Брэндон Уильямс вынес к протестующим флаг Израиля.
В полиции сообщают, что троим задержанным активистам предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Корреспондент BBC сообщает, что полицейские задержали несколько десятков участников акции.
We warned the protestors to stop demonstrating and when they did not comply we began arresting them.— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 18, 2023
Атака ХАМАС и ответная операция Израиля
ХАМАС, признанный террористической организацией в ЕС, Израиле и США, осуществил широкомасштабную атаку на Израиль 7 октября, в результате которой погибли более 1400 человек и ранены около 3 тысяч. Кроме того, боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян и граждан других государств. По данным израильских властей, их число составило почти 200 человек. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить ответные удары по ХАМАС в секторе Газа.
В течение следующей недели движение "Хезболлах", которое Германия, США и ряд арабских стран также признали террористической организацией, начало обстреливать Израиль из южных районов Ливана. Кроме того, нападение ХАМАС на Израиль открыто поддержали власти Ирана. В Тегеране предупредили Израиль о "далеко идущих последствиях" в случае продолжения ударов по сектору Газа.