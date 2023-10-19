Пропалестинские демонстранты проникли в одно из зданий Конгресса США

Не менее сотни протестующих в среду, 18 октября, проникли в здание Кэннона - одно из зданий Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Демонстранты призвали к прекращению огня в секторе Газа. Они отказались покинуть помещение, несмотря на требования полиции, в итоге акция протеста закончилась задержаниями.

Пропалестинскую демонстрацию провела организация "Еврейский голос за мир": ее члены называют себя евреями-антисионистами. Участники акции в здании Кэннона были одеты в футболки с надписями "Не от нашего имени" и "Евреи требуют прекратить огонь сейчас". Конгрессмен от партии республиканцев Брэндон Уильямс вынес к протестующим флаг Израиля.

В полиции сообщают, что троим задержанным активистам предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Корреспондент BBC сообщает, что полицейские задержали несколько десятков участников акции.

We warned the protestors to stop demonstrating and when they did not comply we began arresting them. — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 18, 2023

Атака ХАМАС и ответная операция Израиля

ХАМАС, признанный террористической организацией в ЕС, Израиле и США, осуществил широкомасштабную атаку на Израиль 7 октября, в результате которой погибли более 1400 человек и ранены около 3 тысяч. Кроме того, боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян и граждан других государств. По данным израильских властей, их число составило почти 200 человек. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить ответные удары по ХАМАС в секторе Газа.