В результате ракетного удара РФ по Николаевской области погибли два человека

В результате удара были повреждены жилые дома и сельхозпредприятие, пишет "Украинская правда".

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ракета попала в здание предприятия общепита в населенном пункте Степовская громада в 45 километрах на северо-запад от Николаева.

По его словам, спасатели вытащили из-под обломков тела двух человек, в том числе женщины.

В ночь на среду в атаках России на Запорожскую и Днепропетровскую области были убиты по меньшей мере шесть человек.