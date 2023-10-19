Вечером в среду, 18 октября, выпущенная Россией ракета попала в столовую в Николаевской области на юге Украины, в результате чего погибли два человека и еще один пострадал, сообщают власти Украины.
В результате ракетного удара РФ по Николаевской области погибли два человека
В результате удара были повреждены жилые дома и сельхозпредприятие, пишет "Украинская правда".
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ракета попала в здание предприятия общепита в населенном пункте Степовская громада в 45 километрах на северо-запад от Николаева.
По его словам, спасатели вытащили из-под обломков тела двух человек, в том числе женщины.
В ночь на среду в атаках России на Запорожскую и Днепропетровскую области были убиты по меньшей мере шесть человек.
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