Чт, 19.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В результате ракетного удара РФ по Николаевской области погибли два человека

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Ukrinform/SIPA/Scanpix

Вечером в среду, 18 октября, выпущенная Россией ракета попала в столовую в Николаевской области на юге Украины, в результате чего погибли два человека и еще один пострадал, сообщают власти Украины.

В результате удара были повреждены жилые дома и сельхозпредприятие, пишет "Украинская правда".

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ракета попала в здание предприятия общепита в населенном пункте Степовская громада в 45 километрах на северо-запад от Николаева.

По его словам, спасатели вытащили из-под обломков тела двух человек, в том числе женщины.

В ночь на среду в атаках России на Запорожскую и Днепропетровскую области были убиты по меньшей мере шесть человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх