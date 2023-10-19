Латвия готова организовать еще один эвакуационный рейс из Израиля

Она отметила, что Министерство иностранных дел (МИД) тщательно следит за ситуацией в Израиле, которая крайне нестабильна. Однако пока не было необходимости в организации еще одного рейса в Латвию.

"Если появятся жители, желающие вернуться, мы свяжемся с ответственными службами и нашей авиакомпанией и в случае необходимости организуем рейс", - пообещала премьер.

Первый рейс эвакуации подданных Латвии из Израиля состоялся 16 октября. После этого в МИД заявили, что те жители, которые хотели выехать из Израиля, нашли возможности сделать это либо указанным рейсом, либо каким-то другим способом.

При этом МИД указал: нельзя исключать, что при развитии ситуации выехать из Израиля захотят и другие постоянно проживающие в Израиле латвийцы. Таких лиц в Израиле около 5000.