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Латвия готова организовать еще один эвакуационный рейс из Израиля

rus.tvnet.lv/LETA
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Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: Evija Trifanova / LETA

В случае необходимости Латвия будет готова организовать еще один рейс из Израиля для эвакуации латвийских подданных, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Она отметила, что Министерство иностранных дел (МИД) тщательно следит за ситуацией в Израиле, которая крайне нестабильна. Однако пока не было необходимости в организации еще одного рейса в Латвию.

"Если появятся жители, желающие вернуться, мы свяжемся с ответственными службами и нашей авиакомпанией и в случае необходимости организуем рейс", - пообещала премьер.

Первый рейс эвакуации подданных Латвии из Израиля состоялся 16 октября. После этого в МИД заявили, что те жители, которые хотели выехать из Израиля, нашли возможности сделать это либо указанным рейсом, либо каким-то другим способом.

При этом МИД указал: нельзя исключать, что при развитии ситуации выехать из Израиля захотят и другие постоянно проживающие в Израиле латвийцы. Таких лиц в Израиле около 5000.

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