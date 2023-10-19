Видео ⟩ ЛХФ сурово наказала напавшего на судей 13-летнего эстонского хоккеиста

Инцидент произошел 15 октября в матче между "Балтияс вилки" и ХШ "Рига-2010" - на последней минуте игры, когда результат был 7:3 в пользу команды Рижской хоккейной школы, у ворот "Балтияс вилки" произошла потасовка.

Сначала главный виновник инцидента пытался урегулировать конфликт, но затем хоккеист соперника, проезжая мимо него, ударил его ногой. В результате конфликт продолжился и к нему подключились судьи. Молодой хоккеист "Балтияс вилки" был настолько разгорячен, что начал бить судей, пока его не повалили на землю.

На сайте ЛХФ указано, что рост Рейнола составляет 189 сантиметров.

Ko tādu pro līgās neredzēsiet 🤦‍♂️ pic.twitter.com/k9wMrMeXts — Kaspars Rāzna (@KasparsRazna) October 15, 2023

На заседании дисциплинарного комитета Латвийской хоккейной федерации было принято решение, что Рейнол не сможет выйти на площадку до окончания сезона LBJHČ, в свою очередь молодой украинский хоккеист ХШ "Рига-2010", ударивший виновника инцидента ногой, дисквалифицирован на два матча.

Впрочем, "Балтияс вилки" отчислили Рейнола из команды сразу же после инцидента.