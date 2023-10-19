Главное за 19 октября ⟩ Амфетамин в автосервисе, VDD просит возбудить дело за шпионаж и разбор рейса airBaltic

За рубежом:

В Польше, Румынии, Словакии и Венгрии ограничено право на защиту сексуального и репродуктивного здоровья беженцев из Украины, в том числе и жертв изнасилований на войне. Этому были посвящены дебаты в Европарламенте.

В интернете появились видео, снятые 7 октября во время нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей на юге Израиля, на которых видно, что происходило в домах взятых в заложники израильтян. Все происходящее транслировалось в прямом эфире самими нападавшими.

При какой ситуации США нанесут удар по иранским военным из-за войны в Израиле, угрожает ли Европе новый миграционный кризис и как из Катара выглядит война террористов с Израилем, Rus.Postimees рассказал доцент центра исследования стран Персидского залива Катарского Университета, иранист Николай Кожанов.

США наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к "гуманитарной паузе" в конфликте между Израилем и ХАМАС, поскольку в ней не соблюдается право Израиля на самозащиту, заявила посол США в ООН, сообщает AFP.

Премьер-министр Эстонии заявила, что ей было очень неприятно видеть рукопожатие премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, которые встретились в Китае в минувшую среду. Глава МИД Венгрии ответил Кае Каллас напоминанием о скандале вокруг российских бизнес-контактов ее мужа, пишет Rus.Postimees.

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