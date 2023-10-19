Уходящий день принес нам множество важных событий - в Риге полиция обнаружила в автосервисе производство амфетамина, в кинотеатре Сталлоне заговорил по-русски, а RUS TVNET разбирался нюансах рейса airBaltic из Израиля. Об этих и других новостях четверга, 19 октября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 19 октября ⟩ Амфетамин в автосервисе, VDD просит возбудить дело за шпионаж и разбор рейса airBaltic
Новости Латвии:
Организация эвакуационного рейса граждан Латвии из Израиля сопровождалась обширной критикой. В основном она касалась цены - компания airBaltic в последний момент подняла цену на билеты, а потом появилась информация о якобы бесплатном литовском рейсе. Давайте разберемся во всем спокойно.
Государственная полиция обнаружила в автосервисе производство амфетамина, во время обыска были изъяты большие запасы наркотиков, а также автомобили класса люкс и золотые изделия, сообщает Госполиция.
Латвийское телевидение (LTV) провело эксперимент, чтобы выяснить, насколько легко в Риге можно купить наркотики. Оказывается, это чрезвычайно легко. Полицию результаты эксперимента не удивили - рынок наркотиков в этом году стремительно вырос.
16 октября Служба государственной безопасности (VDD) обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении таксиста, который по поручению преступной организации "Антифашисты Прибалтики" целенаправленно собирал информацию, противоречащую интересам национальной безопасности Латвии.
Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угрозы государственной безопасности", который предусматривает, что здание Дома Москвы в Риге на ул. Марияс, 7 перейдет в собственность государства.
За рубежом:
В Польше, Румынии, Словакии и Венгрии ограничено право на защиту сексуального и репродуктивного здоровья беженцев из Украины, в том числе и жертв изнасилований на войне. Этому были посвящены дебаты в Европарламенте.
В интернете появились видео, снятые 7 октября во время нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей на юге Израиля, на которых видно, что происходило в домах взятых в заложники израильтян. Все происходящее транслировалось в прямом эфире самими нападавшими.
При какой ситуации США нанесут удар по иранским военным из-за войны в Израиле, угрожает ли Европе новый миграционный кризис и как из Катара выглядит война террористов с Израилем, Rus.Postimees рассказал доцент центра исследования стран Персидского залива Катарского Университета, иранист Николай Кожанов.
США наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к "гуманитарной паузе" в конфликте между Израилем и ХАМАС, поскольку в ней не соблюдается право Израиля на самозащиту, заявила посол США в ООН, сообщает AFP.
Премьер-министр Эстонии заявила, что ей было очень неприятно видеть рукопожатие премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, которые встретились в Китае в минувшую среду. Глава МИД Венгрии ответил Кае Каллас напоминанием о скандале вокруг российских бизнес-контактов ее мужа, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Читатель Klik отправился в кинотеатр Apollo Kino в ТЦ Akropole в рижском Кенгарагсе, чтобы посмотреть боевик "Неудержимые 4" с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стэйтемом. Когда в зале погас свет, молодой человек понял, что фильм демонстрируется в дубляже на русском языке. Посетитель кинотеатра уверяет, что "узнал" голоса, которые звучали в официальных российских переводах предыдущих частей киносериала.
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