Несмотря на ситуацию в Израиле, некоторые латвийцы все же планируют поехать в Турцию и Египет

Она настоятельно рекомендует перед планированием поездки ознакомиться с актуальной информацией о правилах въезда и ситуации с безопасностью на сайте МИД в разделе "Предупреждения о поездках", а также зарегистрироваться в консульском регистре на сайте latvija.gov.lv.

Представитель МИД подчеркнула, что ситуация с безопасностью в Турции и Египте нестабильна, существует риск протестов и террористических угроз, поэтому людей призывают не посещать приграничные районы, избегать массовых скоплений, не посещать религиозные объекты во время религиозных праздников. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке МИД призывает не посещать без необходимости Ливан, а также пограничные с Сирией зоны Иордании.

Как подчеркнула представитель МИД, перед поездкой необходимо выяснить, есть ли в конкретной стране представительство Латвии или других стран ЕС, а также возможности получения консульской помощи в случае чрезвычайной ситуации. Важно также помнить о значительных различиях в культуре, языке и местных обычаях, которые могут представлять опасность для неопытного путешественника.

За советом или помощью в конкретной чрезвычайной ситуации следует обращаться в консульский департамент МИД в рабочие часы по телефону +371 67015905, в нерабочие - по телефону +371 26337711 или электронной почте palidziba@mfa.gov.lv. МИД подчеркивает, что перед поездкой также целесообразно загрузить приложение Ceļo droši ("Путешествуй безопасно").