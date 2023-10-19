Взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе: о чем говорят видео, фото и другие улики

Взрыв

Взрыв во дворе больницы произошел во вторник 17 октября около семи часов вечера по местному времени.

Первым важным визуальным свидетельством стало появившееся в соцсетях 20-секундное видео, на котором, как утверждалось, был запечатлен инцидент. В нем слышен свист приближающегося снаряда или ракеты, за которым следует большой взрыв и сильный пожар.

В прямом эфире арабского телеканала «Аль-Джазира» в 18:59 местного времени была показана яркая точка в небе над Газой. На кадрах видно, как она дважды вспыхивает, а затем резко меняет направление и взрывается.

После этого появляется зарево от взрыва на земле, на большом расстоянии от первоначальных вспышек. За ним следует второй гораздо более мощный взрыв - он происходит ближе к оператору камеры, которую мы геолоцировали.

Некоторые комментаторы предполагают, что это была ракета, которая могла взорваться или разрушиться.

В других клипах, появившихся в соцсетях, можно увидеть тот же взрыв с различных углов и на разном расстоянии.

Мы обратились в 20 аналитических центров, университетов и компаний, где работают эксперты в области вооружений. Девять из них пока не дали ответа, пять отказались от комментариев, однако нам удалось поговорить с экспертами из оставшихся шести.