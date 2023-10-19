Видео ⟩ На пропалестинской акции в Берлине полицию забросали камнями

Протестующие собрались на демонстрацию, несмотря на то, что пропалестинские акции в Берлине запрещены.

Некоторые полицейские получили ранения из-за того, что демонстранты бросали в них камни и бутылки, а также обстреливали пиротехникой, сообщила полиция Берлина в социальной сети Х.

174 человека были задержаны, в том числе 65 человек, в отношении которых будет проведено дополнительное расследование, подтвердили в полиции.

Акция началась в берлинском районе Нойкёльн, где проживает много жителей арабского происхождения.

These protestors in Berlin are shouting “Free Palestine from German Guilt”. AfD politicians called in the past to put an end to Germany’s “Schuldkult” (Cult of Guilt); It’s beautiful how far left and far right come together when it comes to hating Jewspic.twitter.com/C34pktcI68 — Boaz Arad 博雅 (@aradboaz) October 18, 2023

По данным газеты Bild, в чатах Telegram был опубликован призыв к мужчинам собраться, чтобы "превратить Нойкёльн в Газу".

"Сожгите все", - призвали авторы записи.

Когда полиция приказала протестующим разойтись, "на улицах были установлены мусорные баки и другие препятствия", а в сторону полиции начали бросать камни и запускать пиротехнику.

В ответ полиция применила против протестующих водометы, сообщили власти.

Wasserwerfer rückt an. Feuer auch auf einem Anwohnerbalkon. Polizei in Wohnung. pic.twitter.com/70ysdVebAP — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) October 18, 2023