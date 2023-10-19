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Видео ⟩ На пропалестинской акции в Берлине полицию забросали камнями

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На пропалестинской акции в Берлине полицию забросали камнями
На пропалестинской акции в Берлине полицию забросали камнями Фото: AP/Scanpix

Вечером в среду, 18 октября, 65 полицейских получили ранения в Берлине во время столкновений с пропалестинскими демонстрантами, сообщили власти в четверг, 19 октября.

Протестующие собрались на демонстрацию, несмотря на то, что пропалестинские акции в Берлине запрещены.

Некоторые полицейские получили ранения из-за того, что демонстранты бросали в них камни и бутылки, а также обстреливали пиротехникой, сообщила полиция Берлина в социальной сети Х.

174 человека были задержаны, в том числе 65 человек, в отношении которых будет проведено дополнительное расследование, подтвердили в полиции.

Акция началась в берлинском районе Нойкёльн, где проживает много жителей арабского происхождения.

По данным газеты Bild, в чатах Telegram был опубликован призыв к мужчинам собраться, чтобы "превратить Нойкёльн в Газу".

"Сожгите все", - призвали авторы записи.

Когда полиция приказала протестующим разойтись, "на улицах были установлены мусорные баки и другие препятствия", а в сторону полиции начали бросать камни и запускать пиротехнику.

В ответ полиция применила против протестующих водометы, сообщили власти.

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