Когда лучше сделать прививку от гриппа и Covid-19? Эксперт объясняет

Она подчеркнула, что главное - сделать прививку до того, как вирусы начнут активно циркулировать.

По данным на 17 октября, более 19 000 человек из групп риска уже воспользовались возможностью вакцинации, причем наиболее активными были люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, сообщила руководитель отдела надзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации SPKC Лариса Саврасова

Завадска подчеркнула, что вакцинация против гриппа особенно важна для детей и пожилых людей, при этом в Латвии в этом году доступна оплачиваемая государством более эффективная вакцина от гриппа для этих возрастных групп, которая используется в мире уже более 10 лет.

Прививаться от гриппа призвал и врач-инфекционист, руководитель консультативной службы по инфекционным заболеваниям и больничной эпидемиологии больницы Страдиньша Уга Думпис. Он отметил, что каждую зиму во время эпидемии гриппа в больницах наблюдается большой наплыв пациентов.