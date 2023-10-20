Корреспондент Арабской службы Би-би-си Аднан Эльбурш, уже один раз эвакуировавшийся с севера Газы после предупреждения израильских властей, вновь вынужден вместе с семье сниматься с места, чтобы убежать от войны.
"В Газе нет безопасного места": как корреспондент Арабской службы Би-би-си вместе с семьей бежит от войны
Его рассказ на английском можно прочитать здесь.
Я вместе с семьей покинул Джебалию на севере Газы в пятницу 13 октября после того, как Израиль распорядился об эвакуации всех жителей. Израиль сообщил, что на юге будет безопасная гуманитарная зона, поэтому я с женой, четырьмя дочерями и сыном отправился в Хан-Юнис.
Но теперь, оказавшись на юге, я вижу столбы дыма и слышу взрывы. Официальные источники и очевидцы сообщают, что по домам наносятся авиаудары и гибнут целые семьи.
Мы вместе с семьей брата нашли квартиру, в которой, как мы думали, будет безопасно. Нас было 12 человек в двухкомнатной квартире с одной уборной. К квартире не было воды, электричества и других удобств. Нам сообщили, что израильская армия предупредила владельца здания, в котором находится эта квартира, что они будут его обстреливать. Якобы владелец здания был связан с ХАМАС.
Это произошло сразу после полудня, когда я снимал репортаж для Би-би-си, так что моя жена, вся семья и семья брата вынуждены были в спешке эвакуироваться. Они не смогли взять ничего из своих вещей, которые привезли с собой с севера Газы, и бежали оттуда, даже не зная, в каком направлении им двинуться.
Когда они уходили, соседнее здание было обстреляно, но к счастью они не пострадали.
«Кажется, мы бежим от одной смерти к другой»
Теперь вся наша семья осталась без крова. Мы не знали, куда податься. Меня охватило чувство паники и страха. Кто-то предложил отправиться в здание Красного полумесяца в Хан-Юнисе, потому что там будет безопасно, но здание было переполнено, вестибюль и комнаты были забиты людьми.
Я не знаю, что предпринять. Я постоянно задаюсь вопросом, не лучше ли было бы вернуться домой в северную Газу, где тоже опасно, или все же оставаться на юге, хотя опасно и здесь.
Похоже, что мы бежим от одной смертельной опасности к другой. В Газе нет ни одного сантиметра территории, где не было бы угрозы.
Поскольку внутри места не было, мы провели ночь на детской площадке рядом со зданием Красного полумесяца. Это было ужасно. Меня не покидало чувство беспомощности.
Моя жена, дети, дети моего брата лежали прямо на земле, без одеял, без всего, это была ужасная картина. Мы расстелили куски картона и сели на них. Той ночью было очень холодно, мы замерзали, особенно дети.
Нам удалось одолжить у людей вокруг нас одеяла, чтобы накрыть детей, а сами мы провели ночь без сна.
«Я не знаю, где я проведу ночь»
На следующее утро я решил отправить детей к товарищу в лагере Нусейрат в центре сектора Газа.
Перед самым нашим приездом по пекарне рядом с этим местом была нанесена серия ударов с воздуха. Один из очевидцев рассказал мне, что ракеты запускали израильские самолеты. По словам очевидцев, сотни людей выстроились в очередь за хлебом из-за перебоев с продуктами питания, но тут начался обстрел, стали гибнуть люди, и это было чрезвычайно страшно и опасно.
По словам министерства здравоохранения Палестинской автономии в результате израильских авианалетов на Газу погибло 3500 и ранено 12500 человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному гуманитарному перемирию, чтобы облегчить людские страдания.
Израильские бомбардировки стали ответом на нападение боевиков ХАМАС на Израиль, в результате которого 7 октября было убито по меньшей мере 1300 человек и еще 199 были взяты в заложники.
Во вторник утром израильская армия объявила, что нанесла удары по оперативным командным пунктам, военной инфраструктуре и укрытиям ХАМАС в Хан-Юнисе и Рафахе на юге, а также по двум территориям на севере Газы.
Однако для меня и моей семьи звук боевых самолетов над головой остается громким и пугающим. Сейчас моя семья находится в Нусейрате, а сам я — в Хан-Юнисе.
Я не знаю, и где проведу следующую ночь. И я действительно не знаю, куда бежать.
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Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.