"В Газе нет безопасного места": как корреспондент Арабской службы Би-би-си вместе с семьей бежит от войны

Когда они уходили, соседнее здание было обстреляно, но к счастью они не пострадали.

Хан-Юнис Фото: Reuters

«Кажется, мы бежим от одной смерти к другой»

Теперь вся наша семья осталась без крова. Мы не знали, куда податься. Меня охватило чувство паники и страха. Кто-то предложил отправиться в здание Красного полумесяца в Хан-Юнисе, потому что там будет безопасно, но здание было переполнено, вестибюль и комнаты были забиты людьми.

Я не знаю, что предпринять. Я постоянно задаюсь вопросом, не лучше ли было бы вернуться домой в северную Газу, где тоже опасно, или все же оставаться на юге, хотя опасно и здесь.

Похоже, что мы бежим от одной смертельной опасности к другой. В Газе нет ни одного сантиметра территории, где не было бы угрозы.

Поскольку внутри места не было, мы провели ночь на детской площадке рядом со зданием Красного полумесяца. Это было ужасно. Меня не покидало чувство беспомощности.

Моя жена, дети, дети моего брата лежали прямо на земле, без одеял, без всего, это была ужасная картина. Мы расстелили куски картона и сели на них. Той ночью было очень холодно, мы замерзали, особенно дети.

Нам удалось одолжить у людей вокруг нас одеяла, чтобы накрыть детей, а сами мы провели ночь без сна.

Хан-Юнис Фото: Getty Images