Видео ⟩ За занавесом: русские очерняют Эвику Силиню и защищают палестинцев

На минувшей неделе в телевизионных пропагандистских передачах Кремля главной темой стала война в Израиле, спровоцированная совершенными палестинской группировкой ХАМАС убийствами израильских мирных жителей, в том числе детей и стариков.
Надо отметить, что на этом фоне война с Украиной в пропагандистских посланиях отошла на второй план. И в программе "60 минут", и в "Вечере с Владимиром Соловьевым" ежедневно происходили "созвоны в прямом эфире" с постоянным корреспондентом в Израиле, но при этом обошлось без сообщений "военкоров" с украинского фронта.
Единственное, о чем россияне с насмешкой упомянули - это интервью главы Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилла Буданова изданию "Украинская правда", в котором Буданов признал, что украинское контрнаступление "отстает от графика". Нетрудно представить, как обрадовались такому высказыванию Буданова россияне: тут же посыпались утверждения, что фактически это означает признание провала контратаки. При этом Буданова кремлевские пропагандисты называли в своих сюжетах исключительно террористом. Россияне с издевкой напомнили его слова о том, что к концу года война закончится: вот, мол, и не закончили, и "отстают от графика"... Однако никто из пропагандистов не вспоминает, что сами русские эту войну, которую они до сих пор называют "специальной военной операцией", планировали завершить за три дня.
В свою очередь, по поводу обнаруженных в Финском заливе повреждений соединяющего Финляндию и Эстонию газопровода Balticconnector, в совершении которых подозревается Россия, пропагандисты мимоходом высказались, что это ерунда, лишь подтверждающая, что "лживый Запад" до сих пор культивирует версию о причастности России к взрыву "Северного потока", хотя всем очевидно, что это сделали США руками украинцев.
Нападки на Эвику Силиню
Несмотря на то, что основные пропагандистские передачи, как уже отмечалось, сосредоточились на Израиле, программа Первого канала "Куклы наследника Тутти", изображающая лидеров западных стран в роли марионеток США, была полностью посвящена очернению латвийского премьера Эвики Силини.
Ничего нового или сенсационного в передаче не прозвучало, поскольку обо всех "откровенных фактах" программы еще до утверждения правительства писал овеянный сомнительной славой публицист Лато Лапса. Такие порталы, как pietiek.com и nra.lv, публиковали ровно то же самое, что сейчас пережевывают русские пропагандисты.
Передача началась с утверждения ведущей о том, что Силиня в молодости снималась в порнофильмах под именем Эвита. Было показано интервью с молодой девушкой Эвитой, с которой беседовал интервьюер (интервью проходило на английском языке) о ее работе в порноиндустрии. Далее сравнивалось лицо этой Эвиты с лицом Силини, и приглашенный "эксперт" утверждал: несмотря на то, что Силине была сделана пластическая операция, с очень высокой степенью достоверности можно утверждать, что Силиня и Эвита - одно и то же лицо.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Дальше уже обсуждалась профессиональная биография Силини. Рассказывалось о ее работе в бюро присяжного адвоката Гунтара Антомса, среди клиентов которого был и криминальный авторитет Клоп, или Янис Кальва. Телеведущая заявила, что Силиню с Клопом связывали романтические отношения.
Свой комментарий добавил и уехавший в Россию политик Андрей Мамыкин, который подчеркнул, что Силиня не первая из руководителей государства с переделанной биографией. Таким же, по его словам, был и бывший премьер Эйнар Репше - "шизик", чья объемная история болезни просто исчезла из психиатрической больницы незадолго до начала его работы на посту премьер-министра.
Россия выступает защитницей Палестины
Президент России Владимир Путин и вся обслуживающая его идеологическая свита тиражируют утверждения о том, что в происходящем в Израиле виноваты США и их неудачная политика на Ближнем Востоке, так как Америка не учитывала интересов палестинцев. Путин также подчеркнул, что сейчас Россия является единственной державой, которая принимает как сторону Израиля, так и палестинцев, поэтому только Россия может выступать в качестве медиатора между двумя воюющими сторонами. Путин заявил, что единственным приемлемым решением является создание независимого государства Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Пропагандисты дошли до того, что даже стали утверждать, будто атаки ХАМАС спровоцировали США, так как профукали войну в Украине и правящему истеблишменту срочно нужна победа, которой и станет разгром ХАМАС.
Пропагандист Владимир Соловьев также заявил, что не верит ни одному западному политику, горюющему по убитым израильским детям, так как на убитых детей Донбасса всем было плевать. Даже госсекретарь США Энтони Блинкен, по утверждению Соловьева, лицемерил в своих соболезнованиях Израилю, поскольку убитых американцами иракских и афганских детей ему жалко не было.
Несмотря на то, что пропагандисты начали свои разговоры о войне в Израиле с осуждения нападения ХАМАС на мирных жителей, дальше следовали лишь стенания о том, как ужасно Израиль поступает с жителями сектора Газа, что палестинцы уничтожаются только за то, что они палестинцы. Фактически у человека, которому информацию поставляет только российское телевидение, формируется четкое представление, что Израиль, на которого "чуть-чуть" напали, теперь осуществляет геноцид против жителей сектора Газа при поддержке всего западного мира, а Россия - единственная держава, которой небезразлична судьба невинных мирных жителей.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Соловьев вновь провел привычные параллели о том, что если в прошлом веке евреев убивали только потому, что они евреи, то сейчас весь мир ненавидит русских только за то, что они русские, а теперь к этому списку добавились и палестинцы. Фактически этим дискурсом Россия идеологически обозначила себя в качестве защитницы Палестины, а значит, и Ирана.
Разрыв между Россией и Израилем
Международная пресса сообщает, что после неожиданного нападения ХАМАС на Израиль Кремль не отправлял соболезнования этой стране, что обычно является дипломатическим жестом доброй воли. Это говорит о том, что никаких теплых чувств к Израилю у России нет, хотя Израиль и отказался участвовать в западных санкциях против России, чем очень оскорбил Киев, обвинивший Израиль в игнорировании страданий украинских евреев.
По словам бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмита, покинувшего Россию с началом войны в Украине, "теплые отношения между Россией и Израилем, которые мы наблюдали много лет, охладели при Путине. Мы сейчас находимся в другом мире".
The Guardian пишет, что напряженность между двумя странами началась в прошлом году, когда российские официальные лица обвинили Израиль в поддержке неонацистского режима в Киеве. Она продолжала расти по мере укрепления дружбы Москвы с Ираном и обмена поставками оружия.
В свою очередь, The New York Times отмечает, что одним из последствий российского вторжения в Украину стал рост антисемитизма в стране-агрессоре. "Изменение отношения господина Путина к Израилю имеет четкие геополитические причины. На Ближнем Востоке, где Россия уже долгое время пыталась взять на себя роль серого кардинала и наладить отношения со всеми сильнейшими державами, теперь Москва подчиняется Ирану - злейшему врагу Израиля - как одному из главных поставщиков оружия для войны в Украине", - пишет The New York Times.
При этом отмечается, что неприязнь Путина к Израилю объясняется и личными причинами. По мнению автора статьи, Путин обижен тем, что Израиль не верит и не поддерживает его послание о том, что Россия в Украине борется с нацизмом.
"Никто в Кремле не спешит выражать соболезнования жертвам вторжения ХАМАС в Израиль", - сказал изданию директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев. Он считает, что эмоциональное отношение России к событиям в Израиле характеризуется словом "недовольство".
"Многие комментаторы издевались над десятками тысяч российских евреев, бежавших в Израиль после вторжения Путина в Украину - в некоторых случаях, чтобы избежать призыва в российскую армию, - которые сейчас попали в очаг другой войны. "Посмотрим, как он сейчас войдет в Газу с оружием в руках", - сказал один из гостей ток-шоу о российском технологическом магнате Аркадии Воложе, который переехал в Израиль и выступил против вторжения в Украину", - пишет The New York Times. Издание также ссылается на слова пропагандистки Ольги Скабеевой о том, что образ несокрушимой израильской крепости разрушен.
В то же время западные аналитики подчеркивают, что Россия определенно выиграла от войны в Израиле, поскольку теперь США придется сокращать поставки оружия Украине, в частности систем противовоздушной обороны, так как придется помогать Израилю.
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