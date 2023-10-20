Видео ⟩ За занавесом: русские очерняют Эвику Силиню и защищают палестинцев

Пропагандист Владимир Соловьев также заявил, что не верит ни одному западному политику, горюющему по убитым израильским детям, так как на убитых детей Донбасса всем было плевать. Даже госсекретарь США Энтони Блинкен, по утверждению Соловьева, лицемерил в своих соболезнованиях Израилю, поскольку убитых американцами иракских и афганских детей ему жалко не было.

Несмотря на то, что пропагандисты начали свои разговоры о войне в Израиле с осуждения нападения ХАМАС на мирных жителей, дальше следовали лишь стенания о том, как ужасно Израиль поступает с жителями сектора Газа, что палестинцы уничтожаются только за то, что они палестинцы. Фактически у человека, которому информацию поставляет только российское телевидение, формируется четкое представление, что Израиль, на которого "чуть-чуть" напали, теперь осуществляет геноцид против жителей сектора Газа при поддержке всего западного мира, а Россия - единственная держава, которой небезразлична судьба невинных мирных жителей.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Соловьев вновь провел привычные параллели о том, что если в прошлом веке евреев убивали только потому, что они евреи, то сейчас весь мир ненавидит русских только за то, что они русские, а теперь к этому списку добавились и палестинцы. Фактически этим дискурсом Россия идеологически обозначила себя в качестве защитницы Палестины, а значит, и Ирана.

Разрыв между Россией и Израилем