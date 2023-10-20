Пауза на размышление: почему Израиль еще не вошел в Газу?

Президент США уже ясно дал понять, что возражает против повторной оккупации Газы Израилем, который вышел оттуда в 2005 году. Это, по словам Байдена, стало бы «большой ошибкой».

Официально Байден приехал в Израиль, чтобы продемонстрировать стратегическую поддержку ближайшему союзнику США на Ближнем Востоке и узнать о планах Израиля по поводу Газы.

Неофициально он скорее всего призвал к некоторой сдержанности радикальное правительство Биньямина Нетаньяху. В любом случае, США хотели бы знать, каким образом и когда израильская армия собирается выходить из Газы, если, конечно, она туда все же войдет.

Ну и кроме того, пока на аэродроме Тель-Авива находился борт американского президента, начинать полномасштабное военное вторжение в Газу выглядело бы неуместно и для Израиля, и для США.

Фактор Ирана

В последние дни Иран выступал с грозными предупреждениями, что вторжение Израиля в Газу не останется без ответа. Но что это может означать на практике?

Иран субсидирует, готовит, вооружает и до некоторой степени контролирует некоторых боевиков-шиитов на Ближнем Востоке. Самой сильной из таких группировок, бесспорно, является ливанская «Хезболла», укрепившаяся прямо у северных границ Израиля.

В 2006 году в ходе тяжелой и в общем безрезультатной войны между боевиками «Хезболлы» и Израилем выяснилось, что израильские танки несут потери, подрываясь на замаскированных минах и попадая в хорошо спланированные ловушки.