В Лиепае четвероклассника с особыми потребностями каждый день бьет одноклассник; вмешалась полиция

В Лиепайской 8-й средней школе ученика четвертого класса с особыми потребностями каждый день бьет одноклассник, поэтому ребенок боится ходить в школу. Семья обращалась в школу, в социальную службу, но насилие продолжается. "Что еще нам делать? Ждать, пока убьет?", - спрашивает семья мальчика. В четверг в школу приехали представители управления по делам образования и полиции, а также соцработники. Какие решения они предложили? Выясняла передача Panorāma.
Лиепайское управление по делам образования и Госполиция предоставят поддержку пострадавшему от насилия ученику и учителям в Лиепайской 8-й средней школе, проинформировала руководитель отдела коммуникации управления по делам образования Ренате Мельке.
В соцсетях сестра четвероклассника опубликовала информацию о том, что в школе на ее младшего брата ежедневно физически влияет одноклассник. Сестра указала, что ситуацию обсуждали с учителем, одноклассником и его мамой, писали жалобу в социальную службу, управление по делам образования, однако никто помощь не оказал.
Мельке проинформировала, что в четверг специалисты управления по делам образования и представители Госполиции отправились в школу, чтобы оценить ситуацию и разработать шаги по поддержке учеников и педагогов.
После разговора в школе представители Государственной полиции отправились навестить семью, на которую поступила жалоба.
Была достигнута договоренность, что в классе, где констатировано насилие, на уроки будут приглашаться помощник педагога и социальный педагог.
С вовлеченными в ситуацию семьями будет проведена социальная работа, предложены доступные в самоуправлении социальные услуги. Родители обеих семей приглашены на разговор с социальной службой, специалистами управления по делам образования. На следующей неделе семье пострадавшего ребенка предложена встреча с педагогически-медицинской комиссией, чтобы оценить оценить тип образования, подходящий и поддерживающий ребенка, пояснила Мельке.
Специласты управления по делам образования выразили готовность предоставить психологическую и социально-эмоциональную поддержку обеим семьям.
Образовательную поддержку ученикам готова предоставить и Государственная полиция. После каникул запланирована встреча с учениками класса и школы.
Вечером в четверг прошли школьное и классное родительские собрания, разговоры с администрацией школы, а также встречи со специалистом общества You+ - молодежным ментором, оказывающим поддержку подросткам и родителям, добавила представитель управления.
"Мы усилили внимание к ситуации, но в то же время сожалеем, что родители не обратились к нам раньше, позволив проблеме продолжаться", - признала Мельке.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!