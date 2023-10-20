В Лиепае четвероклассника с особыми потребностями каждый день бьет одноклассник; вмешалась полиция

Лиепайское управление по делам образования и Госполиция предоставят поддержку пострадавшему от насилия ученику и учителям в Лиепайской 8-й средней школе, проинформировала руководитель отдела коммуникации управления по делам образования Ренате Мельке.

В соцсетях сестра четвероклассника опубликовала информацию о том, что в школе на ее младшего брата ежедневно физически влияет одноклассник. Сестра указала, что ситуацию обсуждали с учителем, одноклассником и его мамой, писали жалобу в социальную службу, управление по делам образования, однако никто помощь не оказал.

Мельке проинформировала, что в четверг специалисты управления по делам образования и представители Госполиции отправились в школу, чтобы оценить ситуацию и разработать шаги по поддержке учеников и педагогов.

После разговора в школе представители Государственной полиции отправились навестить семью, на которую поступила жалоба.

Была достигнута договоренность, что в классе, где констатировано насилие, на уроки будут приглашаться помощник педагога и социальный педагог.