В четверг в авариях погибли три человека

Вчера около трех часов дня на Вентспилсском шоссе в Церской волости Тукумского края столкнулись легковой автомобиль VW Tiguan и грузовик Volvo. В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Около 20:30 на улице Гранита в Ацоне Саласпилсского края водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

VUGD сообщает, что в четверг спасатели получили вызов в Колкскую волость Талсинского крае, где в реку Мазирбе заехал легковой автомобиль и в нем погиб человек. Пожарные вытащили погибшего и передали сотрудникам Госполиции.

Чтобы предотвратить возможную опасность для окружающей среды и загрязнение, автомобиль вытащили из реки с помощью лебедки.

За вождение в нетрезвом виде вчера была задержан только один водитель, однако он находился в сильном алкогольном опьянении и понесет уголовное наказание.

За превышением скорости вчера оформлено 177 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 439 протоколов.