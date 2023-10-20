Шойгу: НАТО в ходе учений готовится к ядерному удару по России

С таким заявлением Шойгу выступил на прошедшем на этой неделе заседании коллегии министерств обороны России и Беларуси.

Шойгу указал, что НАТО регулярно проводит военные учения, основанные на "сценариях военного конфликта" между НАТО и Россией и Беларусью. В ходе этих учений отрабатывается применение ядерного оружия против России.

Он также рассказал, что число военнослужащих НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с момента полномасштабного вторжения России в Украину увеличилось в два с половиной раза. Это создает угрозы, на которые Россия реагирует, укрепляя свои западные рубежи и "принимая соответствующие меры".