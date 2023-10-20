ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по 100 позициям ХАМАС в Газе

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу, 20 октября, продолжила наносить удары по позициям террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. В течение этой ночи были атакованы более 100 позиций террористов, а также уничтожен один из членов военного руководства ХАМАС, причастный к нападению на приграничные города и кибуцы на юге Израиля 7 октября, указывается в сообщении ЦАХАЛ.

По словам представителей армии, бомбардировке подверглись, в частности, туннель, склады оружия и десятки командных центров. Кроме того, в городе Газа была "ликвидирована" террористическая группа, пытавшаяся обстрелять ракетами истребитель, сообщили в ЦАХАЛ. Кроме того, были уничтожены объекты и оружие ХАМАС в мечети к северу от города Джабалия, которую террористы использовали в качестве наблюдательного пункта и плацдарма.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.