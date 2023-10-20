Трансляция ⟩ "Рижская конференция 2023": Ринкевич отметил, что Байден подтвердил поддержку стран Балтии

Основную часть конференции открыл Президент Латвии Эдгар Ринкевич. В своем выступлении он упомянул осуждение президентом США Джо Байденом бывшего президента Дмитрия Медведева за то, что тот назвал страны Балтии "балтийской провинцией" России, в то время как на самом деле они являются членами НАТО.

На конференции также выступят еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. После этого состоятся панельные дискуссии по вопросам европейской безопасности, военной стратегии НАТО после вторжения России в Украину, достигнутого на саммите НАТО в Вильнюсе прогресса и российского империализма.

С 2006 года конференция является одной из важнейших площадок для дискуссий по вопросам безопасности и внешней политики в регионе Балтийского моря.

Рижская конференция организована Латвийской трансатлантической организацией (LATO), Министерством иностранных дел и Министерством обороны Латвии в тесном сотрудничестве с отделом публичной дипломатии НАТО, Представительством Еврокомиссии в Латвии и Фондом Конрада Аденауэра. Конференцию поддерживают Посольство США в Латвии, Посольство Грузии в Латвии, Посольство Израиля в Латвии, Посольство Канады в Латвии, Посольство Турции в Латвии, Посольство Германии в Латвии, Представительство Совета министров Северных стран в Латвии и Рижская дума.