Среднее время ожидания - 239 дней: на какие медицинские услуги самые длинные очереди?

По данным на 1 сентября 2023 года среднее время ожидания в очереди на офтальмологические операции в дневном стационаре составляет 239 дней, на судебно-психиатрическую и психологическую экспертизу - 147 дней. Также большие очереди образовались на реабилитацию в дневных стационарах для взрослых и детей - 145 дней, на лечение хронической боли в дневных стационарах, нейроэлектрофизиологические функциональные исследования и магнитно-резонансную томографию, где среднее время ожидания составляет 141, 138 и 132 дня соответственно.

Время ожидания на наиболее распространенные обследования меньше. Например, среднее время ожидания в эндокринологии составляет 109 дней, на УЗИ - 88 дней, в кардиологии - 77 дней, на компьютерную томографию - 55 дней.

Среднее время ожидания приема у хирурга составляет 45 дней, гинеколога - 41 день, психиатра - 38 дней. Для того, чтобы попасть на лучевую терапию, на прием к онкологу, на лучевую терапию в дневном стационаре или химиотерапию в дневном стационаре, нужно ждать около месяца - 37, 35, 30 и 28 дней соответственно.

Самые короткие очереди - к педиатрам, где среднее время ожидания составляет 12 дней. На прием к спортивному врачу можно попасть через 11 дней, на рентген - через девять, на кардиограмму - через шесть.

Увеличение времени ожидания в очереди связано не только с ростом потока пациентов после пандемии Covid-19, когда возможности получения медицинских услуг были ограничены, но и с другими причинами, такими как нехватка специалистов и объем финансирования, не покрывающий спрос.