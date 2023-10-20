Bloomberg: Израиль изменил план операции в секторе Газа по настоянию США

Израиль существенно изменил план проведения наземной операции в секторе Газа по настоянию США, пишет агентство Bloomberg в пятницу, 20 октября. Как рассказали агентству три высокопоставленных израильских чиновника, роль и влияние Вашингтона на Израиль в нынешней войне против террористического движения ХАМАС окажутся сильнее, чем когда-либо прежде.

При этом США поддерживают цель Израиля уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа, в частности разветвленную сеть тоннелей. Поэтому первоначальные планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по проведению операции с нанесением координированных ударов с воздуха, моря и суши были серьезно переработаны после визитов президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

По сведениям собеседников Bloomberg, операция может начаться позже, чем предполагалось, и занять больше времени, а ее ход может протекать самым неожиданным образом.

США опасаются быть втянутыми в конфликт

Давление Вашингтона на израильские власти вызвано опасениями большого числа жертв среди мирного населения, а также тем, что поддерживаемая Ираном ливанская группировка "Хезболлах" вступит в военный конфликт, он разрастется и в него будут втянуты США, что разрушит усилия администрации Байдена по стабилизации ситуации в регионе путем заключения мира между Израилем и ключевыми арабскими странами.