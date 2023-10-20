Несмотря на решение Международного паралимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов на Парижские игры, МОК пока не принял решения по этому поводу. В то же время комитет рекомендует другим спортивным организациям вернуть спортсменов из стран-агрессоров на соревнования, но под нейтральным флагом.

Однако Россия не готова мириться с участием в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Военный преступник Путин напомнил подконтрольному Кремлю СМИ ТАСС старую "песню" о дискриминации спортсменов по национальному признаку.

"Игры используются как инструмент оказания политического давления на людей, которые не имеют к этому никакого отношения. По сути, это расистский акт и этническая дискриминация", - цитирует ТАСС слова Путина. Российский президент также продолжает продвигать идею о том, что изоляция россиян от Олимпийских игр противоречит Олимпийской хартии и ее ценностям.

В своем заявлении МОК четко опроверг оскорбления Путина. "Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека. Недавняя поправка к Олимпийской хартии к этому не применима", - говорится в заявлении МОК.

Ранее на этой неделе в Олимпийскую хартию были внесены поправки, предусматривающие, что олимпийское движение выступает за международно признанные права человека.

"Жесткие рекомендации, которые МОК направил международным спортивным федерациям относительно участия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, соответствуют Олимпийской хартии. Это ответ на нарушение Олимпийской хартии со стороны России и Беларуси. Мы категорически отвергаем заявления о том, что эти рекомендации следует рассматривать как "этническую дискриминацию", говорится в заявлении МОК.