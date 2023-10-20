В грядущие сутки ожидается мороз и мокрый снег

Небо будет закрыто облаками, в Видземе облачность уменьшится. Ветер в порывах будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, в Курземе ожидаются порывы до 17 метров в секунду, на побережье Рижского залива - до 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса, на севере Видземе воздух местами остынет до -3 градусов.

Днем, начиная с юго-запада страны, облачный покров начнет сгущаться, ожидаются дождь и мокрый снег, в Курземе и Земгале осадки будут сильными. Северо-востока страны они достигнут только в субботу вечером.

Скорость восточного ветра в порывах усилится до 12-16 метров в секунду, местами в Курземе - до 19 метров в секунду, а на Курземском побережье Рижского залива ожидаются порывы скоростью до 20-23 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В Риге в субботу днем и вечером пройдут дожди, возможен также мокрый снег. Скорость восточного ветра временами в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на субботу составит +2 градуса, днем не превысит +5 градусов.