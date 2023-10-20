Рабочая неделя подходит к концу, и RUS TVNET напоминает о главных событиях уходящей пятницы, 20 октября.
Главное за 20 октября ⟩ Очереди за уникальным товаром на Тейке, гибель подростка в Даугавпилсе и суровая погода на выходных
Новости Латвии:
В пятницу и субботу в конференц-зале Fantadroms проходит рынок винтажной одежды Vinokilo. Бренд Vinokilo - один из ведущих в области винтажной моды. Бренд подчеркивает, что их миссия - дать одежде вторую жизнь. В пятницу в полдень на площадке на Новой Тейке уже собрались длинные очереди покупателей, несмотря на прохладную осень.
В четверг юноша 2006 года рождения выпал из окна лестничной клетки 9-го этажа дома на улице Райполес, 7А, в Даугавпилсе. По словам знакомых этого парня, на его руке была надпись "Прощай", а за день до этого - 18 октября - он отметил свой 17-й день рождения.
Самые длинные очереди в латвийской медицине - на хирургические офтальмологические операции в дневном стационаре и на судебно-психиатрическую и психологическую экспертизу, сообщили в Национальной службе здравоохранения.
Сейм в первом чтении концептуально поддержал законопроект о поправках к закону о дорожном движении, предусматривающий значительное повышение наказания за превышение скорости.
Мошенники постоянно совершенствуют свои навыки убеждения и, чтобы завоевать доверие, склонны выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, в том числе полиции. Как сообщалось, с целью выманивания денег преступники отправляют электронные письма и звонят, выдавая себя за главу Государственной полиции или одного из его заместителей.
За рубежом:
Президент США Джо Байден в своем обращении к жителям страны отреагировал на высказывания замглавы Совета безопасности РФ и бывшего президента России Дмитрия Медведева о том, что Латвия, Эстония и Литва - балтийские провинции России.
На минувшей неделе в телевизионных пропагандистских передачах Кремля главной темой стала война в Израиле, спровоцированная совершенными палестинской группировкой ХАМАС убийствами израильских мирных жителей, в том числе детей и стариков.
Планы наземной операции в секторе Газа после приезда Байдена, Блинкена и Остина в Израиль были серьезно изменены, пишет Bloomberg. По словам израильских чиновников, влияние США на Израиль сейчас сильнее, чем когда-либо.
Путина очень интересует конфликт, разворачивающийся сейчас в Израиле и на палестинских территориях. Он уже дважды выступал с речами на этот счет и провел телефонные переговоры со всеми вовлеченными сторонами. Россия предлагает себя в качестве потенциального посредника для решения израильско-палестинского конфликта. Какие цели преследует Москва и можно ли всерьез говорить об увеличивающейся роли российской дипломатии?
Вот уже несколько дней Израиль дает понять, что его крупные силы готовы войти в Газу, чтобы раз и навсегда уничтожить ХАМАС, чьи боевики напали на юг Израиля 7 октября, как военную силу.
Жители регионов Беларуси могут наблюдать перемещение военной техники, возведение блокпостов и укрепрайонов. На полигонах проводят военные стрельбы. Почему это происходит сейчас и как реагирует население?
Интересное чтиво:
Почему через 12 дней после родов умерла жена Виктора, мать новорожденного мальчика Сандиса и двух девочек? Вопросов очень много. Есть также вопрос, который Виктор хотел бы задать всем задействованным: можете ли вы спать спокойно по ночам?
Куда попадает ненужная одежда, которую люди складывают в специальные контейнеры у магазинов и на парковках? Действительно ли половина из этих вещей идет в третьи страны мира или же просто выбрасывается?
"Как можно верить в то, что делает Путин?" - сказала актриса Яна Троянова в интервью латвийскому YouTube-каналу "И грянул Грэм". В беседе с журналистом она рассказала о вынужденной эмиграции, принятии войны и съемках в Риге.
11 октября Рижский национальный зоопарк представил свой новый логотип, символизирующий деление клеток. Однако у многих пользователей Сети возникли другие ассоциации.
На организованном SIA Maxima Latvija "Крупнейшем тыквенном чемпионате Латвии" в этом году победила тыква Ингриды Кузмицки из Добельского края весом 290,5 килограмма и окружностью 361 и 310 сантиметров.
Итальянская теннисистка Камила Джорджи неоднократно становилась победительницей различных престижных турниров, но за время своей карьеры она так и не смогла попасть в топ-20 или дойти хотя бы до полуфинала турниров серии "Большого шлема".
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