Главное за 20 октября ⟩ Очереди за уникальным товаром на Тейке, гибель подростка в Даугавпилсе и суровая погода на выходных

Интересное чтиво:

​Почему через 12 дней после родов умерла жена Виктора, мать новорожденного мальчика Сандиса и двух девочек? Вопросов очень много. Есть также вопрос, который Виктор хотел бы задать всем задействованным: можете ли вы спать спокойно по ночам?

Куда попадает ненужная одежда, которую люди складывают в специальные контейнеры у магазинов и на парковках? Действительно ли половина из этих вещей идет в третьи страны мира или же просто выбрасывается?

"Как можно верить в то, что делает Путин?" - сказала актриса Яна Троянова в интервью латвийскому YouTube-каналу "И грянул Грэм". В беседе с журналистом она рассказала о вынужденной эмиграции, принятии войны и съемках в Риге.

11 октября Рижский национальный зоопарк представил свой новый логотип, символизирующий деление клеток. Однако у многих пользователей Сети возникли другие ассоциации.

На организованном SIA Maxima Latvija "Крупнейшем тыквенном чемпионате Латвии" в этом году победила тыква Ингриды Кузмицки из Добельского края весом 290,5 килограмма и окружностью 361 и 310 сантиметров.

Итальянская теннисистка Камила Джорджи неоднократно становилась победительницей различных престижных турниров, но за время своей карьеры она так и не смогла попасть в топ-20 или дойти хотя бы до полуфинала турниров серии "Большого шлема".