Видео ⟩ "Легкие травмы" в 40 швов: мать пострадавшего в ДТП мальчика бьет тревогу из-за ошибок судмедэкспертов

Два мальчика 12 и 16 лет ехали на одном велосипеде - младший из них сидел на руле. Мать отмечает, что, это, разумеется, было неправильно. При этом она также отмечает, что рядом с водителем, у которой были только ученические права, не сидел никто. Как передаче подтвердил представитель CSDD, в случае, когда водитель имеет только "белые права", он не имеет права передвигаться один.

"Мы ехали через (улицу), я увидел машину, сказал другу, чтобы он затормозил. После этого я ничего не помню", - рассказывает о происшествии 12-летний мальчик.

Водитель машины за вождение в одиночку получила штраф в размере 400 евро. Мать мальчика бьет тревогу, что судебно-медицинские эксперты допустили в своей работе существенные ошибки. Самым ожидаемым стало заключение эксперта о том, насколько серьезны полученные мальчиком травмы. От этого зависело, каким будет возбужденное дело - административным или уголовным.

"У меня сильно болела шея, наложили 40 швов, пришлось 2 месяца ходить с ортезом", - рассказывает пострадавший.

Заключение эксперта указывает на то, что травмы мальчика можно оценить как легкие. Мать подала заявление на повторное обследование. "Ребенку сделали операцию. Во время нее в 3 сантиметрах от артерии нашли осколок стекла", - рассказывает мать. При этом она уверяет, что в материалах дела указан другой автомобиль с другими регистрационными номерами.

В Госполиции подтвердили, что во время подготовки материалов была допущена техническая ошибка.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)