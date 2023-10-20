Видео ⟩ ХАМАС освободил двух заложниц - гражданок США

Несколько дней назад ХАМАС впервые опубликовал видеозапись одной из заложниц, 21-летней Мии Шемы, похищенной боевиками во время фестиваля в пустыне на юге страны. Девушка, получившая ранение в руку, сообщила, что ей оказывают медицинскую помощь, и попросила как можно скорее отвезти ее домой.

Видео: Сюжет об освобождении заложников ХАМАС

Представители ХАМАС утверждают, что боевики держат в заложниках 200-250 человек. Израильская армия заявила, что в плену у террористов находятся 203 человека.

После нападения боевиков власти Израиля обозначили главную цель ответной операции - полностью уничтожить движение ХАМАС в секторе Газа и всех причастных к организации нападения.

Reuters со ссылкой на несколько неофициальных источников сообщает, что стратегия Израиля в ближайшем будущем будет включать разрушение инфраструктуры сектора Газа, отправку местного населения к границе с Египтом и разрушение лабиринта подземных тоннелей ХАМАС. При этом военное командование и государственные власти Израиля пока не приступили к наземной операции. Израильский военный эксперт Дэвид Гендельман объяснил The Insider, что израильская армия уже готова к операции, но пока решаются политические и гуманитарные вопросы.