Видео ⟩ ХАМАС освободил двух заложниц - гражданок США

Террористическая группировка ХАМАС объявила об освобождении двух захваченных гражданок США (матери и дочери). Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале. Израиль официально подтвердил освобождение двух заложниц и назвал их имена - это Йехудит (Джудит) Раанан и ее дочь Натали. Они были захвачены 7 октября в кибуце Нахаль Оз.
В заявлении ХАМАС говорится, что женщины были освобождены, чтобы "доказать американскому народу и всему миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации ложны и необоснованны".
По данным израильских СМИ, заложниц сначала доставят в Египет, а после - в Израиль. Как отмечает The Times of Israel, заложницы были переданы Международному Красному Кресту. Позднее Reuters сообщили, что сейчас заложницы находятся в Международном комитете Красного Креста.
Офис премьер-министра Израиля Нетаньяху выпустил заявление об освобождении Джудит и Натали Раанан, в котором говорится, что бригадный генерал Гал Хирш в сопровождении прочих силовиков "принял их на границе сектора Газа, и в данный момент они следуют к месту встречи на одной из военных баз в центре страны, где их ждут члены их семьи".
В руках боевиков ХАМАС остается еще около 200 заложников.
"Штаб семей заложников", представляющий часть из 203 заложников, увезенных в Газу, выпустил заявление, в котором приветствовал освобождение женщин и призвал арабские страны использовать свое влияние на ХАМАС, чтобы освободить других заложников.
Несколько дней назад ХАМАС впервые опубликовал видеозапись одной из заложниц, 21-летней Мии Шемы, похищенной боевиками во время фестиваля в пустыне на юге страны. Девушка, получившая ранение в руку, сообщила, что ей оказывают медицинскую помощь, и попросила как можно скорее отвезти ее домой.
Видео: Сюжет об освобождении заложников ХАМАС
Представители ХАМАС утверждают, что боевики держат в заложниках 200-250 человек. Израильская армия заявила, что в плену у террористов находятся 203 человека.
После нападения боевиков власти Израиля обозначили главную цель ответной операции - полностью уничтожить движение ХАМАС в секторе Газа и всех причастных к организации нападения.
Reuters со ссылкой на несколько неофициальных источников сообщает, что стратегия Израиля в ближайшем будущем будет включать разрушение инфраструктуры сектора Газа, отправку местного населения к границе с Египтом и разрушение лабиринта подземных тоннелей ХАМАС. При этом военное командование и государственные власти Израиля пока не приступили к наземной операции. Израильский военный эксперт Дэвид Гендельман объяснил The Insider, что израильская армия уже готова к операции, но пока решаются политические и гуманитарные вопросы.
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