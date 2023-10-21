СМИ: США и Европа просят Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа

Официальные лица США и Европы ведут переговоры с ХАМАС, признанной террористической организацией, через Катар, где базируется политическое руководство группировки.

Хотя нет никаких гарантий, что эти усилия принесут плоды, источники Bloomberg говорят, что есть "признаки" того, что ХАМАС может согласиться освободить по крайней мере часть заложников, не требуя взамен от Израиля освобождения террористов.

После переговоров с лидерами Европы и США Израиль согласился отложить наземную операцию и в последние дни стал более осторожным в комментариях, сообщает агентство.

Официальные лица США и Европы также обеспокоены тем, что неземная операция мжет усилить напряженность в регионе и вовлечь в конфликт другие стороны, особенно проиранские группировки в Ливане и других местах, что в конечном итоге может потребовать вмешательства США.

Ранее в пятницу, 20 октября, стало известно, что ХАМАС в одностороннем порядке освободил двоих граждан США - мать и ее дочь.