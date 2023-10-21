СМИ: США и Европа просят Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа

США и страны Европы просят Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа и дать время для проведения переговоров по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, при посредничестве Катара, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Официальные лица США и Европы ведут переговоры с ХАМАС, признанной террористической организацией, через Катар, где базируется политическое руководство группировки.
Хотя нет никаких гарантий, что эти усилия принесут плоды, источники Bloomberg говорят, что есть "признаки" того, что ХАМАС может согласиться освободить по крайней мере часть заложников, не требуя взамен от Израиля освобождения террористов.
После переговоров с лидерами Европы и США Израиль согласился отложить наземную операцию и в последние дни стал более осторожным в комментариях, сообщает агентство.
Официальные лица США и Европы также обеспокоены тем, что неземная операция мжет усилить напряженность в регионе и вовлечь в конфликт другие стороны, особенно проиранские группировки в Ливане и других местах, что в конечном итоге может потребовать вмешательства США.
Ранее в пятницу, 20 октября, стало известно, что ХАМАС в одностороннем порядке освободил двоих граждан США - мать и ее дочь.
В заявлении ХАМАС говорится, что женщины были освобождены, чтобы "доказать американскому народу и всему миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации ложны и необоснованны".
Представители ХАМАС утверждают, что боевики держат в заложниках 200-250 человек. Израильская армия заявила, что в плену у террористов находятся 203 человека.
После нападения боевиков власти Израиля обозначили главную цель ответной операции - полностью уничтожить движение ХАМАС в секторе Газа и всех причастных к организации нападения.
Reuters со ссылкой на несколько неофициальных источников сообщает, что стратегия Израиля в ближайшем будущем будет включать разрушение инфраструктуры сектора Газа, отправку местного населения к границе с Египтом и разрушение лабиринта подземных тоннелей ХАМАС. При этом военное командование и государственные власти Израиля пока не приступили к наземной операции. Израильский военный эксперт Дэвид Гендельман объяснил The Insider, что израильская армия уже готова к операции, но пока решаются политические и гуманитарные вопросы.
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