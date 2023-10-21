Прямая трансляция ⟩ Фокус на безопасность: второй день "Рижской конференции 2023"

20 и 21 октября в Латвийской национальной библиотеке проходит форум по внешней политике и безопасности "Рижская конференция 2023". RUS TVNET ведет прямую трансляцию информационно-аналитических дискуссий.
Прямая трансляция: Рижская конференция
Во второй день конференции в панельных дискуссиях будут обсуждаться такие темы, как будущее безопасности Украины, политический динамизм в Индо-Тихоокеанском регионе, европейская военная промышленность, информационная война, экономические аспекты вторжения России в Украину и и обеспечение соблюдения Устава ООН в условиях грубых нарушений со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Запись первого дня конференции можно посмотреть здесь.
С 2006 года конференция является одной из важнейших площадок для дискуссий по вопросам безопасности и внешней политики в регионе Балтийского моря.
Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, принимая участие в дискуссии, которой была открыта "Рижская конференция", заявил, что демократия и нынешний мировой порядок сейчас атакованы.
Министр подчеркнул, что это серьезный вопрос - либо сохранится мировой порядок, основанный на международных правилах, либо мы можем прийти к такому порядку, где правит и побеждает сильнейший.
Говоря о войне в Украине, Кариньш отметил, что жестокие боевые действия продолжаются более 600 дней. По мнению премьера, все ясно, как черное на белом: одна страна переступает границы суверенного соседа с целью захвата территории. Премьер-министр подчеркнул, что это "старый добрый империализм".
"Следует упомянуть и конфликт Армении и Азербайджана. Длительный конфликт ХАМАС и Израиля обернулся открытой войной. Жители Палестины, проживающие в секторе Газа, еще больше осложняют ситуацию. Следует упомянуть и гибридные атаки. Правительство Беларуси более двух лет занимается организацией незаконного пересечения границы гражданами третьих стран, тем самым нападая на Латвию, Литву и Польшу", - сказал министр иностранных дел.
Рижская конференция организована Латвийской трансатлантической организацией (LATO), Министерством иностранных дел и Министерством обороны Латвии в тесном сотрудничестве с отделом публичной дипломатии НАТО, Представительством Еврокомиссии в Латвии и Фондом Конрада Аденауэра. Конференцию поддерживают Посольство США в Латвии, Посольство Грузии в Латвии, Посольство Израиля в Латвии, Посольство Канады в Латвии, Посольство Турции в Латвии, Посольство Германии в Латвии, Представительство Совета министров Северных стран в Латвии и Рижская дума.
Галерея: Рижская конференция 2023
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