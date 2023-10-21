Прямая трансляция ⟩ Фокус на безопасность: второй день "Рижской конференции 2023"

Прямая трансляция: Рижская конференция

Во второй день конференции в панельных дискуссиях будут обсуждаться такие темы, как будущее безопасности Украины, политический динамизм в Индо-Тихоокеанском регионе, европейская военная промышленность, информационная война, экономические аспекты вторжения России в Украину и и обеспечение соблюдения Устава ООН в условиях грубых нарушений со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Запись первого дня конференции можно посмотреть здесь.

С 2006 года конференция является одной из важнейших площадок для дискуссий по вопросам безопасности и внешней политики в регионе Балтийского моря.

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, принимая участие в дискуссии, которой была открыта "Рижская конференция", заявил, что демократия и нынешний мировой порядок сейчас атакованы.

Министр подчеркнул, что это серьезный вопрос - либо сохранится мировой порядок, основанный на международных правилах, либо мы можем прийти к такому порядку, где правит и побеждает сильнейший.