В субботу будет пасмурно, во многих регионах ожидаются осадки

Днем ожидается преимущественно облачная погода, во многих местах вероятны осадки - в основном, дождь и мокрый снег. Возможны и редкие разряды молнии.

Сохранится северо-восточный, восточный ветер от умеренного до умеренно сильного, в центральных и западных районах его порывы будут достигать скорости от 15 до 19 метров в секунду, а в Курземе, на побережье залива, - даже 20-21 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +2…+7 градусов.

В Риге и днем небо будет преимущественно затянуто облаками, с обеда ожидается дождь. Сохранится порывистый северо-восточный, восточный ветер, и температура воздуха поднимется всего до +3…+5 градусов.

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