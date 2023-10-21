В субботу будет пасмурно, во многих регионах ожидаются осадки

В субботу утром, 21 октября, Латвии с юго-востока достиг теплый атмосферный фронт, сообщают синоптики.
Днем ожидается преимущественно облачная погода, во многих местах вероятны осадки - в основном, дождь и мокрый снег. Возможны и редкие разряды молнии.
Сохранится северо-восточный, восточный ветер от умеренного до умеренно сильного, в центральных и западных районах его порывы будут достигать скорости от 15 до 19 метров в секунду, а в Курземе, на побережье залива, - даже 20-21 метра в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +2…+7 градусов.
В Риге и днем небо будет преимущественно затянуто облаками, с обеда ожидается дождь. Сохранится порывистый северо-восточный, восточный ветер, и температура воздуха поднимется всего до +3…+5 градусов.
Галерея: Осень
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