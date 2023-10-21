Спасатели освободили зажатого в результате аварии в микроавтобусе человека

Кроме того, вчера утром VUGD получила вызов на улицу Матера в Елгаве, где в двухэтажном общественном здании горела мебель на площади два квадратных метра. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 50 человек, а пламя было потушено с помощью огнетушителя. Пожарные проверили и проветрили помещения.