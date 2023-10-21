Голливудские актеры попросили Байдена призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке

В письме десятки известных артистов призывают Байдена добиваться "немедленной деэскалации и прекращения огня в секторе Газе и Израиле, пока не погибла еще одна жизнь".

Среди артистов, подписавших письмо - актеры Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт, Джон Стюарт, Кристен Стюарт и многие другие.

"За последние полторы недели было убито более 5 000 человек - число, которое, как известно любому здравомыслящему человеку, является катастрофическим. Мы считаем, что любая жизнь священна, независимо от веры и этнической принадлежности, и осуждаем убийства палестинских и израильских граждан", - говорится в письме, опубликованном на сайте Artists4ceasefire.org.

"Мы призываем вашу администрацию и всех мировых лидеров почтить память всех погибших на Святой Земле, призвать и способствовать безотлагательному прекращению огня, прекращению бомбардировок Сектора Газа и безопасному освобождению заложников", - сказано в обращении.

Неделю назад несколько сотен известных голливудских людей подписали открытое письмо, осуждающее действия ХАМАС.