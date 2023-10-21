Сб, 21.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Голливудские актеры попросили Байдена призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Голливуд
Голливуд Фото: Pixabay

В пятницу, 20 октября, несколько популярных голливудских актеров, в том числе Кейт Бланшетт, Ченнинг Татум и Сьюзан Сарандон обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвали прекратить огонь на Ближнем Востоке.

В письме десятки известных артистов призывают Байдена добиваться "немедленной деэскалации и прекращения огня в секторе Газе и Израиле, пока не погибла еще одна жизнь".

Среди артистов, подписавших письмо - актеры Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт, Джон Стюарт, Кристен Стюарт и многие другие.

"За последние полторы недели было убито более 5 000 человек - число, которое, как известно любому здравомыслящему человеку, является катастрофическим. Мы считаем, что любая жизнь священна, независимо от веры и этнической принадлежности, и осуждаем убийства палестинских и израильских граждан", - говорится в письме, опубликованном на сайте Artists4ceasefire.org.

"Мы призываем вашу администрацию и всех мировых лидеров почтить память всех погибших на Святой Земле, призвать и способствовать безотлагательному прекращению огня, прекращению бомбардировок Сектора Газа и безопасному освобождению заложников", - сказано в обращении.

Неделю назад несколько сотен известных голливудских людей подписали открытое письмо, осуждающее действия ХАМАС.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх