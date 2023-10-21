В Газу наконец добралась гуманитарная колонна. В Египте собрался мирный саммит, но без Израиля и США

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила: «Израиль имеет право защищаться, чтобы подобное не повторилось снова. Но его действия должны быть справедливыми и соответствовать международному праву… Мы осуждаем действия ХАМАС и призываем все страны сделать то же. ХАМАС не представляет палестинцев. Мирные жители не несут ответственности за действия этой группировки».

Организатор саммита, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, надеялся, что эти переговоры смогут предотвратить эскалацию конфликта и его превращение в более масштабную войну на Ближнем Востоке.

Однако на них не присутствуют представители Израиля, США и Ирана, что ослабляет ожидания относительно результатов, которых саммит потенциально может достичь.

Жертвы конфликта

ООН неоднократно называла катастрофической ситуацию в секторе Газа, которую две недели назад Израиль начал подвергать бомбардировкам в ответ на кровавое нападение ХАМАС на территории Израиля.

По данным израильских властей, во время вторжения боевиков из сектора Газа в Израиле были жестоко убиты более 1400 человек.

По словам палестинских чиновников, в Газе с тех пор погибло более 4000 человек.

ХАМАС удерживает на своей территории более 200 израильских заложников, которых, как заявил в субботу представитель группировки, она разделяет на гражданских лиц, военных и поселенцев - жителей оккупированных территорий.