В субботу утром был открыт контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом. В течение короткого времени там наблюдалась бурная деятельность, когда грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газы смогли начать движение на территорию анклава. Параллельно с этим в Каире началась мирная конференция, посвященная поиску путей решения конфликта между Израилем и ХАМАС.
В Газу наконец добралась гуманитарная колонна. В Египте собрался мирный саммит, но без Израиля и США
На данный момент Израиль разрешил въезд в Газу только 20 грузовикам, которые везут лекарства и продукты питания, но не топливо. Как только они пересекли границу, КПП был снова закрыт.
ООН заявляет, что двум миллионам жителей территории остро необходимо примерно в пять раз большее количество гуманитарной помощи, включая и топливо – для работы генераторов в больницах и получения чистой воды.
Израиль отключил в Газе электричество, частично перекрыл подачу воды и прекратил поставки продуктов питания и медикаментов после нападения боевиков ХАМАС 7 октября.
Решению о том, чтобы в субботу пропустить конвой из 20 грузовиков, предшествовали несколько дней напряженных переговоров ООН со всеми заинтересованными сторонами.
Всего у погранперехода Рафах застряли 175 грузовиков с лекарствами первой необходимости, едой и водой в ожидании разрешения на въезд.
Прежде чем согласиться на дальнейшие поставки, власти Израиля требуют доказательств того, что после попадания в Газу гуманитарную помощь не конфискует ХАМАС.
Представитель ООН заявил в субботу, что «процедуры проверки все еще обсуждаются». Агентства по оказанию помощи также ведут переговоры с Израилем о разрешении на провоз топлива в составе гуманитарных конвоев.
Контрольно-пропускной пункт Рафах находится между южной частью Газы и Египтом. Это единственный проход, через который израильтяне согласились пропустить помощь в осажденный палестинский анклав.
Другие контрольно-пропускные пункты в Эрезе и Керем-Шаломе между сектором Газа и Израилем были закрыты израильскими силами.
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Как сообщил корреспондент Би-би-си в Газе Рушди Абу Алу, когда фуры проехали в Газу в субботу утром, по ту сторону границы волонтеры принялись перегружать их содержимое на небольшие палестинские грузовики для последующего распределения по сектору Газа.
Координатор чрезвычайной гуманитарной помощи в ООН Мартин Гриффитс выпустил заявление, в котором подтвердил, что грузовики везут предметы первой необходимости, предоставленные Египетским Красным Полумесяцем и Организацией Объединенных Наций.
Этот груз «одобрен для пересечения границы и получения Палестинским Красным Полумесяцем при поддержке Организации Объединенных Наций», - пояснил он.
Гриффитс также выразил надежду, что на нынешних 20 грузовиках процесс помощи не остановится, но они «станут началом систематического обеспечения населения Газы предметами первой необходимости, включая продовольствие, воду, лекарства и топливо, безопасным, надежным, безоговорочным и беспрепятственным образом».
Ранее ООН заявляла, что нынешний конвой с гуманитарной помощью является «каплей в море» по сравнению с тем количеством, которое необходимо мирным жителям в секторе Газа.
Пресс-служба ХАМАС в субботу выпустила сообщение, в котором говорится, что ожидаемые сегодня грузовики с гуманитарной помощью «не изменят катастрофические медицинские условия в секторе Газа».
Мирная конференция в Египте
Немедленно наладить непрерывную доставку помощи в Газу призвал в субботу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мирном саммите по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС, на скорую руку организованном в Каире.
В пятницу Гутерриш лично посетил КПП Рафах, где, по его словам, он «увидел парадокс – гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в реальном времени».
«С одной стороны, я видел сотни грузовиков, ломящихся от еды и других предметов первой необходимости. С другой стороны, мы знаем, что по ту сторону границы проживают 2 миллиона человек – без воды, еды, топлива, электричества и лекарств. Дети, матери, старики, больные. Полные грузовики с одной стороны и пустые желудки с другой».
На египетском саммите также выступил Махмуд Аббас - президент Палестинской автономии, но не Газы. Он предостерег Израиль от попыток изгнать палестинцев из Газы, Иерусалима или с Западного берега реки Иордан.
«Мы никогда не согласимся на перемещение, мы останемся на нашей земле, несмотря ни на какие трудности. Мы не уйдем, мы не уйдем», - подчеркнул Аббас.
Главы нескольких ближневосточных стран жестко осудили израильские бомбардировки сектора Газа, начавшиеся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила: «Израиль имеет право защищаться, чтобы подобное не повторилось снова. Но его действия должны быть справедливыми и соответствовать международному праву… Мы осуждаем действия ХАМАС и призываем все страны сделать то же. ХАМАС не представляет палестинцев. Мирные жители не несут ответственности за действия этой группировки».
Организатор саммита, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, надеялся, что эти переговоры смогут предотвратить эскалацию конфликта и его превращение в более масштабную войну на Ближнем Востоке.
Однако на них не присутствуют представители Израиля, США и Ирана, что ослабляет ожидания относительно результатов, которых саммит потенциально может достичь.
Жертвы конфликта
ООН неоднократно называла катастрофической ситуацию в секторе Газа, которую две недели назад Израиль начал подвергать бомбардировкам в ответ на кровавое нападение ХАМАС на территории Израиля.
По данным израильских властей, во время вторжения боевиков из сектора Газа в Израиле были жестоко убиты более 1400 человек.
По словам палестинских чиновников, в Газе с тех пор погибло более 4000 человек.
ХАМАС удерживает на своей территории более 200 израильских заложников, которых, как заявил в субботу представитель группировки, она разделяет на гражданских лиц, военных и поселенцев - жителей оккупированных территорий.
«Мы готовы освободить гражданских, но мы хотим, чтобы израильские войска прекратили агрессию», — сказал в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» член политбюро ХАМАС Мохаммад Назаль.
Накануне радикальная исламистская группировка отпустила первых двух заложниц — американок — после переговоров при посредничестве Катара.
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.