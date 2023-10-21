Кремль отреагировал на речь Байдена, сравнившего Путина с ХАМАС

В ходе пресс-брифинга Песков заявил, что Кремль "не приемлет такой тон" в отношении президента РФ.

Отвечая на вопрос, как Кремль относится к словам Байдена, который "попытался провести параллели" между ХАМАС и Путиным, Песков заявил, что "очень волнительный и потенциально опасный момент в международной обстановке".

"Эмоций много в выступлениях разных политиков, в том числе и высокопоставленных политиков и государственных деятелей. Но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств, и вряд ли такая риторика может быть приемлемой для нас. Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации, в отношении нашего президента", - заявил Песков, добавив также, что Соединенные Штаты "будут продолжать попытки оказывать давление и сдерживать РФ".

Напомним, во вторник, 17 октября, Байден во время своей речи заявил, что США не могут допустить того, что добиваются "такие террористы, как ХАМАС, и такие тираны, как Путин".