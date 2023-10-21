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Скончался легендарный британский футболист Бобби Чарльтон

rus.tvnet.lv
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Бобби Чарльтон
Бобби Чарльтон Фото: AFP/SCANPIX

В возрасте 86 лет скончался бывший футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", чемпион мира 1966 года Бобби Чарльтон, сообщает сайт клуба.

"Манчестер Юнайтед" скорбит по поводу смерти сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере и Великобритании, но и везде, где играют в футбол", - говорится в заявлении английского клуба.

Чарльтон сыграл важную роль в победе сборной Англии на чемпионате мира 1966 года. За сборную он сыграл 106 раз и забил 49 голов.

Не менее значимой фигурой Чарльтон стал и для своего клуба "Манчестер Юнайтед". За свою 17-летнюю карьеру он трижды выигрывал английскую Премьер-лигу, а также Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии.

Более 47 лет - с 1968 по 2015 год - Бобби Чарльтону принадлежал рекорд сборной Англии по забитым голам (49). В сентябре 2015 года его побил другой нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни.

Родственники Чарльтона сообщили, что он мирно скончался в субботу утром.

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