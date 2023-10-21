Скончался легендарный британский футболист Бобби Чарльтон

"Манчестер Юнайтед" скорбит по поводу смерти сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере и Великобритании, но и везде, где играют в футбол", - говорится в заявлении английского клуба.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

Чарльтон сыграл важную роль в победе сборной Англии на чемпионате мира 1966 года. За сборную он сыграл 106 раз и забил 49 голов.

Не менее значимой фигурой Чарльтон стал и для своего клуба "Манчестер Юнайтед". За свою 17-летнюю карьеру он трижды выигрывал английскую Премьер-лигу, а также Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии.

Более 47 лет - с 1968 по 2015 год - Бобби Чарльтону принадлежал рекорд сборной Англии по забитым голам (49). В сентябре 2015 года его побил другой нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни.

Родственники Чарльтона сообщили, что он мирно скончался в субботу утром.