Суббота принесла сильный ветер, ливни и, конечно, множество интересных и важных новостей. Что думают жители Риги о переименовании улицы Маскавас, что происходит в секторе Газа и почему до сих пор не везде убрали поваленные недавней бурей деревья, читайте в ежедневной подборке RUS TVNET. Рассказываем коротко о главном за субботу, 21 октября.
Главное за 21 октября ⟩ Рижане говорят об улице Маскавас, Вике-Фрейберга - о РФ в Совбезе ООН, а латвийцы открывают счета за границей
Новости Латвии:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей Риги, как они относятся к идее переименовать улицу Маскавас. Ответы рижан смотрите на видео!
В начале октября над Латвией пронеслась буря. Но спустя больше чем 10 дней после урагана во многих местах столицы все еще можно увидеть последствия. Кто же должен убирать поваленные ветром деревья? Разбирался RUS TVNET.
Россия - не синоним СССР, поэтому ее не стоило автоматически принимать в качестве члена Совета безопасности ООН с правом вето, заявила на форуме по внешней политике и безопасности "Рижская конференция 2023" экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, дискутируя о соблюдении принципов ООН, сообщает агентство LETA.
20 октября Латгальский окружной суд в Резекне принял решение оставить Владимира Рейникова под стражей. Он и его жена Сандра Рейникова являются подозреваемыми по делу об убийстве семилетней Юстине Рейниковой, сообщает программа Panorāma.
Число зарегистрированных в Латвии физических и юридических лиц, открывших счета в иностранных финансовых учреждениях, в том числе в Литве, быстро растет, говорится в последнем отчете Службы финансовой разведки (FID).
Жильцы улицы дома по улице Зиемелю, 25, в Риге, встревожены в связи с планами самоуправления в начале отопительного сезона снести сарайчики, в которых арендаторы квартир дома хранили дрова, сообщает передача 4.studija Латвийского телевидения.
Рижане, живущие в многоквартирном доме в Зиепниеккалнсе, возмущены образом жизни соседа. Загрязнив свою квартиру, он терроризирует окружающих грязью и запахами. Обращения в различные инстанции не дали результатов. Об этом сообщает передача Bez Tabu.
В программу Bez Tabu обратились зрители, желающие узнать, когда же наконец закончится этот беспрерывный перевод часов и для чего он нужен.
19 октября в Ацоне, недалеко от Саласпилса, погибла женщина. В темноте ее не заметил водитель. Травмы, полученные в результате дорожно-транспортного происшествия, оказались слишком серьезными, и медики не смогли спасти женщину, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Лидеры арабских государств упирают на то, что в результате войны Израиля против террористов ХАМАС страдают жители сектора Газа. На конференцию в Египте съехались лидеры около 30 стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 октября, прокомментировал речь президента США Джо Байдена, в которой он провел аналогии между действиями палестинской террористической группировки ХАМАС и действиями президента России Владимира Путина в Украине, пишет "Медуза".
В субботу утром был открыт контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом. В течение короткого времени там наблюдалась бурная деятельность, когда грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газы смогли начать движение на территорию анклава. Параллельно с этим в Каире началась мирная конференция, посвященная поиску путей решения конфликта между Израилем и ХАМАС.
В возрасте 86 лет скончался бывший футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", чемпион мира 1966 года Бобби Чарльтон, сообщает сайт клуба.
Американский Институт изучения войны ISW в своей ежедневной сводке пишет о попытках российских военных продвинуться в Донецкой области и наземных операциях ВСУ на левом берегу Днепра.
Полиция испанского острова Ибица арестовала двух пассажиров авиакомпании EasyJet, которые были пойманы за сексом в туалете самолета во время полета, передает СМИ 15min.
Криминальная полиция Финляндии сообщила, что обнаружила в Балтийском море тяжелый предмет, который мог повредить газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию.
США и страны Европы просят Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа и дать время для проведения переговоров по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, при посредничестве Катара, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Израильская и палестинская стороны обвиняют другу друга в ракетном ударе по больнице в Газе. В соцсетях курсирует масса доказательств, которые на самом деле являются фейковыми.
За последние две недели, после начала войны ХАМАС с Израилем, сектор Газа "превратился в кромешный ад", заявляют в ООН. Палестинцам критически не хватает еды, воды и лекарств, а грузовики с гуманитарной помощью остаются на границе с Египтом и ждут разрешения ее пересечь.
Интересное чтиво:
За окном бушует ураган, объявлено оранжевое или какое-то там коричневое предупреждение, дождь чередуется с градом, верхушки деревьев клонятся к земле, ветки обрываются и падают на голову, холод пробирает до костей, кругом темнота - холодный, человеконенавистнический октябрь. В это время жители Алуксне: "Так, бери свечи, зови детей и бабушку, нужно идти на вечер свечей на кладбище! Вперед, команда!".
В недавнем эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле в очередной раз опровергла слухи о том, что у нее в России якобы есть какой-либо бизнес.
Портал TVNET вместе со смарт-телевидением LMT предлагает новую серию передачи Ātruma cilts. В ней Паулс Тимротс гостит у человека с ранней специализацией в автоспорте: талант ралли-кросса Ленард Патрик Лепсис начал свою гоночную карьеру не с картинга, а с более дикого вида автоспорта, и не собирается останавливаться.
Латвийский боксер Майрис Бриедис высказал свое мнение о возможном поединке между его бывшим соперником Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Супружеская пара, выигравшая огромный приз в лотерею, постоянно удаляла электронные письма, сообщающие о выигрыше, так как считала их мошенничеством.
18 октября свой день рождения отметила популярная исполнительница Светлана Лобода (LOBODA). Рассказываем некоторые факты из ее биографии в рамках рубрики "Звезда недели".
"Такие аккаунты создаются не только в Ляэне-Вирумаа (уезд в северо-восточной Эстонии, - прим. ред.), но и по всей стране. К сожалению, похоже, что это растущая тенденция, которой следуют молодые люди", - говорит сотрудница эстонской веб-полиции Геттер Кангур, рассказывая об аккаунтах TikTok, где размещаются фотографии местных школьных учителей без их согласия. Исполняющий обязанности директора школы города Кейла признает, что они также общаются с полицией, пишет Rus.Postimees.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!