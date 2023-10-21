Главное за 21 октября ⟩ Рижане говорят об улице Маскавас, Вике-Фрейберга - о РФ в Совбезе ООН, а латвийцы открывают счета за границей

В возрасте 86 лет скончался бывший футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", чемпион мира 1966 года Бобби Чарльтон, сообщает сайт клуба.

Американский Институт изучения войны ISW в своей ежедневной сводке пишет о попытках российских военных продвинуться в Донецкой области и наземных операциях ВСУ на левом берегу Днепра.

Полиция испанского острова Ибица арестовала двух пассажиров авиакомпании EasyJet, которые были пойманы за сексом в туалете самолета во время полета, передает СМИ 15min.

Криминальная полиция Финляндии сообщила, что обнаружила в Балтийском море тяжелый предмет, который мог повредить газопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию.

США и страны Европы просят Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа и дать время для проведения переговоров по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, при посредничестве Катара, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Израильская и палестинская стороны обвиняют другу друга в ракетном ударе по больнице в Газе. В соцсетях курсирует масса доказательств, которые на самом деле являются фейковыми.

За последние две недели, после начала войны ХАМАС с Израилем, сектор Газа "превратился в кромешный ад", заявляют в ООН. Палестинцам критически не хватает еды, воды и лекарств, а грузовики с гуманитарной помощью остаются на границе с Египтом и ждут разрешения ее пересечь.

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