Украинские войска высадились на левый берег Днепра в Херсонской области: почему это важно

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Но украинские военные признают, что даже если им удастся взять Крынки, повторение операции в стиле высадки 1944 года в Нормандии маловероятно. Они рассказали нам об опасностях и проблемах, с которыми сталкиваются и которые особенно обостряются с приближением зимы.

46-я бригада ведет боевые действия на одном из участков протяженной линии фронта. Перед ней стоят те же задачи, что и перед частями ВСУ в Запорожской области — отрезать доступ России к Крымскому полуострову.

По словам украинских военных, в Запорожской области им удалось только частично прорвать первую линию российской обороны возле села Вербовое, а также нанести успешные удары по складам и военным базам, но успех был ограниченным.

Они рассказывают о мощных российских укреплениях с заминированными подходами и ежедневных атаках российской авиации на их логистические маршруты — при этом собственная поддержка с воздуха, как они говорят, отсутствует.

Раньше российские войска оборонялись, а теперь перешли в наступление, говорят украинские военные.

А с приближением зимы условия ухудшаются для обеих сторон. Дождливая погода влияет на работу дронов, разведывательной техники и авиации.

Но военные не ожидают прекращения боевых действий. «Зима не станет временем для передышки», — говорят они.