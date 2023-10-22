УЕФА наказал Литву за антипутинские кричалки фанатов, игроки готовы оплатить штраф

Литовские футбольные болельщики скандировали кричалки про президента России Путина во время игры литовцев против Сербии в сентябре. Подобные кричалки регулярно можно услышать и на других спортивных соревнованиях в Литве.

"Продолжайте! Мы заплатим штраф из наших премиальных, если придется", - написал в социальных сетях 26-летний фланговый защитник сборной Литвы Ласицкас.

Литовский футбольный союз не согласен с наказанием со стороны УЕФА и намерен обжаловать назначение штрафа.