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УЕФА наказал Литву за антипутинские кричалки фанатов, игроки готовы оплатить штраф

rus.postimees.ee
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Болельщики сборной Литвы по футболу.
Болельщики сборной Литвы по футболу. Фото: REUTERS/KACPER PEMPEL/Scanpix

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) наказал Литовский футбольный союз штрафом в 10 000 евро за кричалки в адрес Владимира Путина, при этом один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас призвал болельщиков продолжать в том же духе, пишет Rus.Postimees.

Литовские футбольные болельщики скандировали кричалки про президента России Путина во время игры литовцев против Сербии в сентябре. Подобные кричалки регулярно можно услышать и на других спортивных соревнованиях в Литве.

"Продолжайте! Мы заплатим штраф из наших премиальных, если придется", - написал в социальных сетях 26-летний фланговый защитник сборной Литвы Ласицкас.

Литовский футбольный союз не согласен с наказанием со стороны УЕФА и намерен обжаловать назначение штрафа.

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