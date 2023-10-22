Видео ⟩ В Латвию незаконно ввозится все больше денег

Спрятав деньги под сиденьями микроавтобуса и в холодильнике, они пытались провезти из Беларуси в Латвию почти 40 000 евро, не задекларировав их. Число подобных случаев стремительно растет. Лучшие охотники за деньгами - собаки, отметила программа TV3 Ziņas.

Старший таможенный эксперт Таможенного управления VID пояснил, что собаки учуяли деньги, потому что в их основе лежат стандартные компоненты - хлопок, лен и чернила.

Согласно законодательству Европейского Союза (ЕС), при перемещении между странами необходимо декларировать суммы, превышающие 10 000 евро.

Контрабандисты обычно не особо скрывают деньги. Они перевозят их в чемоданах и лишь изредка прячут в нижнем белье, за бюстгальтерами. Иногда - под сиденьями в автомобилях.

За девять месяцев этого года в Латвии было выявлено 65 случаев ввоза незадекларированных денег свыше 10 тыс. евро на общую сумму 1,3 млн евро. В 35 случаев деньги были найдены непосредственно при участии служебных собак.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņu