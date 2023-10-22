Мужчина в Риге поджег и убил прохожего: дело передано в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело, согласно которому мужчина обвиняется в убийстве случайного прохожего, которого он сначала избил, а затем поджег, сообщили в прокуратуре.
В ночь на 22 мая 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завязал разговор со случайным прохожим на улице. В ходе разговора между мужчинами возник словесный конфликт.
Разозлившись и проявив агрессию по отношению к мужчине, обвиняемый нанес ему несколько ударов кулаком по телу, а затем, желая убить мужчину, облил его одежду горючей жидкостью и поджег ее с помощью зажигалки.
Происходящее заметил другой прохожий, который помог горящему человеку - потушил огонь и вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу.
Вечером того же дня пострадавший скончался от полученных травм
Дело направлено в Рижский городской суд.
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