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Мужчина в Риге поджег и убил прохожего: дело передано в суд

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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere / LETA

Прокуратура направила в суд уголовное дело, согласно которому мужчина обвиняется в убийстве случайного прохожего, которого он сначала избил, а затем поджег, сообщили в прокуратуре.

В ночь на 22 мая 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завязал разговор со случайным прохожим на улице. В ходе разговора между мужчинами возник словесный конфликт.

Разозлившись и проявив агрессию по отношению к мужчине, обвиняемый нанес ему несколько ударов кулаком по телу, а затем, желая убить мужчину, облил его одежду горючей жидкостью и поджег ее с помощью зажигалки.

Происходящее заметил другой прохожий, который помог горящему человеку - потушил огонь и вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу.

Вечером того же дня пострадавший скончался от полученных травм 

Дело направлено в Рижский городской суд.

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