В результате ДТП в субботу погибли два человека

В результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в субботу, 21 октября, погибли два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) и Госполиции.
Один человек погиб в Калвенской волости Южно-Курземского края, где произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Для освобождения людей из одного из автомобилей потребовалось помощь спасателей. Один из находившихся в автомашине погиб, второй получил травмы и был передан медикам.
Еще один человек погиб в результате ДТП, которое произошло около 17:40 в Саулкрастском крае на дороге Рига - граница Эстонии. Водитель автомобиля "Honda" сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.
В субботу, 21 октября, в VUGD поступил вызов из Кулдиги, где автомобиль съехал в канаву с водой. До прибытия спасателей два человека самостоятельно выбрались из машины, а одного спасатели вытащили через окно автомобиля.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!