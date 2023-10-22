В результате ДТП в субботу погибли два человека

Один человек погиб в Калвенской волости Южно-Курземского края, где произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Для освобождения людей из одного из автомобилей потребовалось помощь спасателей. Один из находившихся в автомашине погиб, второй получил травмы и был передан медикам.

Еще один человек погиб в результате ДТП, которое произошло около 17:40 в Саулкрастском крае на дороге Рига - граница Эстонии. Водитель автомобиля "Honda" сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.

В субботу, 21 октября, в VUGD поступил вызов из Кулдиги, где автомобиль съехал в канаву с водой. До прибытия спасателей два человека самостоятельно выбрались из машины, а одного спасатели вытащили через окно автомобиля.