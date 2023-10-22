Чеченский боец ​​UFC Чимаев попросил у Кадырова разрешения "сражаться за Палестину"

"Если ты благословишь, я в первых рядах готов уехать в Палестину. Я хотел бы пойти и умереть за своих братьев-мусульман", - приводит "Медуза " слова Чимаева.

Кадыров поздравив Чимаева с победой, и заявил, что его слова "достойны уважения".

"Трогательной получилась и победная речь Хамзата. Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина", - написал глава Чечни.