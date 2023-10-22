Британская разведка раскрыла потери России с начала войны

Британская разведка предполагает, что с начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года безвозвратные потери российских войск (убитые и получившие тяжелые ранения) составляют 150 - 190 тыс. человек.

Общее количество потерь с учетом временно раненых (выздоровевших и подлежащих возвращению на поле боя) британская разведка оценивать в 240 - 290 тыс. человек.

В это количество входят лишь военнослужащие регулярных подразделений, без учета наемников группировки ЧВК "Вагнер".