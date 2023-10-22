Что производит оборонная промышленность Латвии?

Элина Эгле рассказала о сильных сторонах латвийской оборонной промышленности.

"Много средств вложено в производство беспилотных систем. Также наши компании активно участвуют в "воздушном тоннеле", в наземных системах, также развиваются подводные беспилотные системы. Это одна из сильных сторон нашей оборонки", - сказала Эгле на Латвийском радио 4.

Также, Латвия развивает производство тактической одежды, радиоэлектронику и разработку программного обеспечения.

Элина Эгле отметила, что с началом обострения ситуации на Ближнем Востоке поступили первые запросы из Израиля.

"Это достаточно прагматичные вещи - бронежилеты, экипировка для военнослужащих. Сейчас думаем о путях логистики - как это доставить", - сказала Эгле в передаче "Домская площадь".