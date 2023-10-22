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Что производит оборонная промышленность Латвии?

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Дрон. Иллюстративное фото
Дрон. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

События в мире подтолкнули латвийскую промышленность работать быстрее набрать темп производства. Об этом в программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4, рассказала председатель правления Латвийской федерации предприятий оборонной промышленности и безопасности Элина Эгле.

Элина Эгле рассказала о сильных сторонах латвийской оборонной промышленности.

"Много средств вложено в производство беспилотных систем. Также наши компании активно участвуют в "воздушном тоннеле", в наземных системах, также развиваются подводные беспилотные системы. Это одна из сильных сторон нашей оборонки", - сказала Эгле на Латвийском радио 4.

Также, Латвия развивает производство тактической одежды, радиоэлектронику и разработку программного обеспечения.

Элина Эгле отметила, что с началом обострения ситуации на Ближнем Востоке поступили первые запросы из Израиля.

"Это достаточно прагматичные вещи - бронежилеты, экипировка для военнослужащих. Сейчас думаем о путях логистики - как это доставить", - сказала Эгле в передаче "Домская площадь".

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