Главное за 22 октября ⟩ "Не все русские одинаковы", трогательный поступок пилота airBaltic и чем мы обязаны родителям

В ночь на воскресенье российские войска нанесли удар по почтовому терминалу в селе Коротич, под Харьковом.

В Детройте убили главу попечительского совета местной синагоги Саманту Уолл. Тело 40-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениям обнаружили недалеко от ее дома утром в субботу.

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Должны ли дети своим родителям за свою жизнь и воспитание? Насколько велик этот долг? Такой вопрос возник у читательницы издания 15min, которая пожелала остаться анонимной. Поделившись своей историей, она надеется найти решение, чтобы сохранить отношения со своей матерью.

"Я сижу приятно уставшая и поистине восторженная на вершине горы в окружении незнакомых мне людей и уплетаю бутерброд, который сейчас кажется особенно вкусным. Внутри все замерло и наполнилось теплом от невероятных видов на горы и атмосферы сплоченности и общности - каждый делится едой и рассказывает истории из своей жизни. Мы прошли более 20 км пешком, а сейчас время остановилось и хочется, чтобы этот миг длился вечно".

Гражданка Финляндии Эрья поделилась в социальной сети Facebook проникновенным постом о том, как ей помог пилот авиакомпании airBaltic.

По словам представителя китайского грузового судна, проплывавшего недалеко от места повреждения Balticconnector, расследованием которого сейчас занимается финская полиция, по крайней мере судя по бортовому журналу, ничего экстраординарного в тот день не произошло.