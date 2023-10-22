Выходные, а вместе с ними и неделя подходят к концу. О главных событиях в Латвии и мире за уходящее воскресенье, 22 октября - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 22 октября ⟩ "Не все русские одинаковы", трогательный поступок пилота airBaltic и чем мы обязаны родителям
Новости Латвии:
Блогер Максим Шейнин в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" признал важным показывать латышам, что русскоязычные жители Латвии отличаются в своих взглядах. А именно многие выступают против Владимира Путина и нападения России на Украину.
Прокуратура направила в суд уголовное дело, согласно которому мужчина обвиняется в убийстве случайного прохожего, которого он сначала избил, а затем поджег.
Способы, которые придумывают мошенники чтобы обмануть человека, завоевать доверие и получить доступ к банковскому счету, становятся все более изощренными.
Пассажирский поезд Вильнюс - Рига начнет курсировать в начале следующего года.
События в мире подтолкнули латвийскую промышленность работать быстрее набрать темп производства. Об этом в программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4, рассказала председатель правления Латвийской федерации предприятий оборонной промышленности и безопасности Элина Эгле.
На этой неделе с помощью специально обученных собак таможенникам удалось задержать нелегальных контрабандистов.
За рубежом:
90% погибших в результате землетрясения, произошедшего в Афганистане 7 октября, составили женщины и дети, заявили в ООН. Это может быть связано с жесткими ограничениями, введенными "Талибаном".
В ночь на воскресенье российские войска нанесли удар по почтовому терминалу в селе Коротич, под Харьковом.
В Детройте убили главу попечительского совета местной синагоги Саманту Уолл. Тело 40-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениям обнаружили недалеко от ее дома утром в субботу.
Интересное чтиво:
Должны ли дети своим родителям за свою жизнь и воспитание? Насколько велик этот долг? Такой вопрос возник у читательницы издания 15min, которая пожелала остаться анонимной. Поделившись своей историей, она надеется найти решение, чтобы сохранить отношения со своей матерью.
"Я сижу приятно уставшая и поистине восторженная на вершине горы в окружении незнакомых мне людей и уплетаю бутерброд, который сейчас кажется особенно вкусным. Внутри все замерло и наполнилось теплом от невероятных видов на горы и атмосферы сплоченности и общности - каждый делится едой и рассказывает истории из своей жизни. Мы прошли более 20 км пешком, а сейчас время остановилось и хочется, чтобы этот миг длился вечно".
Гражданка Финляндии Эрья поделилась в социальной сети Facebook проникновенным постом о том, как ей помог пилот авиакомпании airBaltic.
По словам представителя китайского грузового судна, проплывавшего недалеко от места повреждения Balticconnector, расследованием которого сейчас занимается финская полиция, по крайней мере судя по бортовому журналу, ничего экстраординарного в тот день не произошло.
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) наказал Литовский футбольный союз штрафом в 10 000 евро за кричалки в адрес Владимира Путина, при этом один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас призвал болельщиков продолжать в том же духе.
Латвийская певица Лайма Вайкуле во время беседы с журналистом Вадимом Радионовым рассказала, что думает о стиле Ренаты Литвиновой, а также упомянула недавнюю встречу с Чулпан Хаматовой.
Неприятный сюрприз испытала жительница Атланты Сьюзен Ходжсон. В августе женщина вернулась из отпуска, но увидела вместо своего дома груду обломков. Выяснилось, что компания по проведению демонтажных работ допустила грубую ошибку.
Туалетная бумага есть практически в каждом доме. Однако ее использование не так гигиенично, как можно подумать.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и ее родных. Досталось также Вере Брежневой и Константину Меладзе...
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